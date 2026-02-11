Il nuovo partito di Vannacci nella coalizione di CentroDestra? Tajani si sbilancia su Futuro Nazionale

“La Lega avrà sempre l’ultima parola su questa questione, ne parleremo quando sarà il momento opportuno ma la Lega ha giustamente diritto ad avere l’ultima parola“. Così il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, interpellato alla Camera a margine del voto di fiducia sul decreto Ucraina, sulla possibilità che alle prossime elezioni si possa fare un accordo con il partito di Roberto Vannacci che tenga Futuro Nazionale nella coalizione di centrodestra.

A Sky Tg 24, però, Tajani si sbilancia: “in riferimento alla nuova formazione di Vannacci, noi siamo molto differenti, per quanto riguarda i valori e i contenuti. Non stanno neanche più nei Patrioti e si avvicinano sempre più ad Alternative for Deutschland, non abbiamo sinceramente mai parlato di quello che sarà il futuro ed è ovvio che la Lega abbia un ruolo fondamentale nella scelta che dovrà essere fatta, ma noi siamo Forza Italia, una forza di centro, e abbiamo ben poco a che fare con i contenuti estremisti di questa formazione. Non condividiamo granché. Quindi mi pare per noi difficile poter collaborare“.