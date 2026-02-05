Il nuovo Codice della strada voluto da Salvini è un successo: dopo un anno incidenti crollati e 100 morti in meno!

Dopo un anno di applicazione, i dati ufficiali confermano il crollo di incidenti e decessi: la riforma del Governo Meloni smentisce le polemiche ideologiche e mette al centro la tutela della vita umana. Un bilancio che parla chiaro: 96 morti in meno sulle strade italiane. A un anno dall’entrata in vigore delle nuove norme volute dal Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il bilancio della sicurezza stradale in Italia segna un punto di svolta storico.

I dati ufficiali diffusi dal Ministero, basati sui rilievi accurati della Polizia Stradale e dell’Arma dei Carabinieri, certificano un calo drastico della mortalità. Rispetto all’anno precedente, si registrano infatti novantasei decessi in meno. Non si tratta solo di fredde statistiche, ma di novantasei persone che sono tornate a casa dalle proprie famiglie, vite umane strappate a un destino tragico grazie a una normativa più severa e consapevole. Il calo non riguarda solo le vittime fatali, ma si estende all’intera incidentalità nazionale, con una riduzione di circa mille sinistri complessivi nel solo primo anno di applicazione.

La vittoria dei fatti contro il pregiudizio ideologico della sinistra

Il percorso legislativo che ha portato all’approvazione del nuovo Codice della Strada non è stato privo di ostacoli. Al contrario, la riforma è stata bersaglio di una durissima opposizione politica da parte delle sinistre, che hanno tentato di dipingere il provvedimento come un attacco alle libertà individuali. Le critiche si erano concentrate in particolare sulla stretta necessaria contro la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, quasi a voler rivendicare un presunto diritto alla sregolatezza a scapito della pubblica incolumità. I detrattori parlavano di norme “eccessivamente punitive“, ma i risultati odierni dimostrano che la fermezza del Governo Meloni era l’unica strada percorribile.

Laddove l’opposizione vedeva un limite alla “libertà di divertirsi“, il Ministro Salvini ha visto la necessità di proteggere chiunque si metta al volante o cammini su un marciapiede, dimostrando che la vera libertà è quella di viaggiare senza rischiare la vita a causa dell’irresponsabilità altrui.

I pilastri della riforma che hanno cambiato le abitudini degli italiani

Il successo di questa riforma risiede in un approccio multicentrico che ha colpito le principali cause di morte su strada. La tolleranza zero per chi guida drogato, l’introduzione dell’alcolock per i recidivi e le sanzioni pesanti per l’uso del cellulare alla guida hanno creato un potente effetto deterrente. Le nuove regole hanno agito non solo come strumento sanzionatorio, ma come un vero e proprio cambio di paradigma culturale. Gli automobilisti hanno compreso che il tempo dell’impunità è finito e che la sicurezza non è un optional. Anche la regolamentazione dei monopattini elettrici, con l’obbligo di targa, casco e assicurazione, ha contribuito a ridurre il caos nelle aree urbane, zone dove in passato si registrava un’alta densità di incidenti spesso ignorati dalle statistiche parziali ma oggi finalmente monitorati e in calo.

Una risposta concreta alle stragi del sabato sera e non solo

L’impatto sociale di novantasei vite salvate è incalcolabile. Molti di questi decessi evitati riguardano i giovani, spesso vittime di quella che veniva definita l’ineluttabile “strage del sabato sera“. Il nuovo Codice della Strada ha spezzato questa catena di sangue, imponendo una disciplina che protegge i neopatentati e scoraggia i comportamenti estremi. Il Ministro Salvini ha ribadito che ogni singola vita salvata rappresenta il miglior successo possibile per l’azione di governo, sottolineando come l’impegno non debba fermarsi qui. Sebbene il calo del 9% delle morti sia un risultato straordinario, l’obiettivo finale resta quello di avvicinarsi il più possibile alla quota zero, continuando a investire in controlli, educazione stradale e ammodernamento delle infrastrutture.

La fonte ufficiale e il futuro della mobilità sicura in Italia

La trasparenza dei dati è fondamentale per comprendere la portata di questo successo. Le cifre che attestano la riduzione degli incidenti mortali del 7% e dei decessi complessivi sono state validate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e presentate ufficialmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel gennaio 2026. Questi numeri mettono fine a ogni speculazione, confermando che la direzione intrapresa è quella corretta. Il modello italiano, basato sul binomio tra educazione e rigore, sta diventando un punto di riferimento anche in Europa, dimostrando che con la volontà politica si possono invertire trend che per decenni sembravano immodificabili. Il Governo Meloni prosegue dunque nel suo intento: rendere le strade italiane un luogo sicuro per tutti, trasformando la polemica politica in risultati tangibili per il bene comune.