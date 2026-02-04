Il movimento reggino “La Strada” fa il suo ingresso nell’Atlante della Restanza: che cos’è e per cosa opera

“È con profonda soddisfazione che il movimento politico-culturale La Strada annuncia ufficialmente il proprio ingresso nell’Atlante della Restanza, progetto nazionale dedicato alla valorizzazione delle comunità che scelgono di restare, tornare o reinventare il modo di abitare i territori. Fondata su valori di partecipazione democratica, inclusione, tutela dell’ambiente e rigenerazione sociale, La Strada si distingue da anni per il suo impegno sul territorio, portando la politica nelle piazze e nei quartieri e lavorando per una cittadinanza attiva e responsabile”.

“L’Atlante della Restanza — iniziativa dedicata alla geoantropologia delle comunità che resistono e camminano — ha l’obiettivo di raccogliere e mettere in rete storie, esperienze e pratiche virtuose di restanza in tutta Italia, attraverso una piattaforma digitale interattiva, una mappatura partecipata, laboratori territoriali e iniziative culturali. Il progetto assume un ruolo fondamentale nel dare visibilità alle realtà che rigenerano i territori con azioni concrete di comunità, innovazione sociale, economia cooperativa e cura del patrimonio locale”.

“L’ingresso di La Strada nell’Atlante segna un importante riconoscimento per il movimento, il cui impegno per i diritti civili e sociali, l’inclusione e la costruzione di un futuro condiviso rispecchia perfettamente lo spirito della restanza. Attraverso questa adesione, La Strada rafforza la sua vocazione alla rigenerazione territoriale partecipata, ponendosi come ponte tra pratiche locali e visioni nazionali di sviluppo sostenibile e comunitario”.

“L’essere parte dell’Atlante della Restanza non è solo un riconoscimento simbolico ma un’opportunità concreta per contribuire al racconto e alla valorizzazione delle esperienze che resistono al declino demografico e culturale. La politica, per il Movimento La Strada non è semplicemente confinata al momento elettorale, non è astratta: è presenza, comunità, cura dei luoghi e delle persone. Con questa nuova tappa, La Strada rinnova l’invito a tutte le cittadine e i cittadini, le associazioni, le istituzioni e le reti sociali a partecipare attivamente alla costruzione di una Reggio che resti, cammini e cresca insieme, mettendo al centro il valore delle comunità e dei territori” si chiude la nota.