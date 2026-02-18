Il Ministro Crosetto festeggia il papà di Angelo Bonelli, ex carabiniere di 102 anni | FOTO

Luigi Bonelli, ex appuntato dei carabinieri e papà di Angelo Bonelli, uno dei leader di Alleanza Verdi e Sinistra, ha festeggiato il 102° compleanno con il ministro della Difesa, Guido Crosetto. E’ lo stesso membro del Governo Meloni a raccontare l’avvenimento: “ho ricevuto una lettera di un signore, un ex carabiniere che mi ha scritto che oggi avrebbe compiuto 102 anni e avrebbe avuto piacere di prendere il caffè stamattina con il ministro della Difesa. E quindi ho preso la macchina e alle 8:10 ero a casa sua a prendere il caffè con lui ad Acilia, vicino Roma. Quel signore è il papà di Angelo Bonelli, e per questo ho dovuto chiedere a lui il permesso per raccontarlo”.

“Il signor Luigi ha fatto la Seconda Guerra Mondiale, ha lavorato per dare la caccia al bandito Giuliano, ha scritto la storia d’Italia e sta di testa molto meglio di me”, evidenzia Crosetto.