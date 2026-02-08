Il Messina Volley si impone in trasferta contro la New Randazzo Volley per 3-0

Vittoria in trasferta per il Messina Volley che, nella 13ª giornata del campionato di Serie C femminile, si impone nella Palestra Comunale Grimaldi contro la New Randazzo Volley per 3-0. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen confermano il risultato della gara di andata e piazzano un altro tassello in chiave play-off. Ottima la prova di capitan Michela Laganà e compagne, capaci di mantere il controllo della gara contro la giovane compagine allenata da mister Stefano Bertone. Messina Volley subito a testa bassa nel primo set con un +8 (2-10) firmato Sara Arena, Barbora Basile e Nielsen. Coach Bertone chiama la pausa, ma le ospiti volano a +11 (2-13) con Giulia Mondello, Arena e Nielsen. L’elastico fra le due squadre rimane pressappoco lo stesso e, sul 19-9 per le peloritane, il tecnico etneo chiama il suo secondo discrezionale. Il muro di Laganà e due palle a terra di nielsen tracciano il +13 (9-22), mentre due spunti di Alessandra Cuzzola firmano il set-point (+14; 10-24).

La squadra di casa ne annulla uno, anteprima al punto di Nielsen che chiude il parziale in favore delle giallo-blu (11-25). Cuzzola e Nielsen aprono il secondo set (0-3), ma il New Randazzo Volley reagisce e trova il pari (3-3) con Francesca Messineo. Si viaggia punto a punto fino al 10 pari quando il Messina Volley chiede la pausa. Al rientro, dopo un batti e ribatti, la squadra ospite prova la fuga (+3; 12-15) con Arena e Basile. E’ adesso mister Bertone a chiedere il time-out, ma il divario fra le due squadre rimane di due-tre punti. Nielsen sigla il +4 (17-21), anteprima del secondo discrezionale etneo. Messineo accorcia (-3; 18-21), ma le peloritane registrano il set-point (+5; 19-24). Maria Francesca Valenti e Rosalba Attinà ne annullano due, prima della conquista del set da parte delle ospiti (21-25). Terzo in parità fino al 3-3, quando il muro di Basile e il punto di Mondello rappresentano il +2 (3-5) per il Messina Volley.

La squadra del presidente Mario Rizzo mantiene questo vantaggio ed anzi lo allunga a +5 (8-13) grazie all’ace di Giulia Bisicchia. Coach Bertone chiede la pausa, ma al rientro la musica non cambia con Nielsen e Mondello a materializzare il +7 (12-19). Secondo discrezionale per il Randazzo, con Mondello e Basile a portare ad 11 il vantaggio delle giallo-blu (12-23). La stessa Mondello piazza il match-point (13-24), concretizzato dalla Nielsen.

Le parole di Nielsen

“E’ stato un bel risultato – commenta coach Nielsen – in una partita disputata in un campo difficile. A sprazzi abbiamo commesso qualche errorino di troppo, ma fondamentalmente la squadra funziona ed è amalgamata. Dobbiamo migliorare la battuta, soprattutto a livello psicologico, ma questa è stata una partita ottima per carburare in vista della prossima settimana”.

New Randazzo Volley – Messina Volley 0-3 (11-25; 21-25; 13-25)

New Randazzo Volley: Aiello, Davide (Cap.), Salanitri, Marzullo, Lupo, Franco, Attinà, Ruffino, Valenti, Turrisi, Messinseo, Giorgianni (Lib. 1), Parisi (Lib. 2). All. Bertone.

Messina Volley: Bisicchia, Mondello, Laganà (Cap.), Ignoto, Basile, Nielsen, Arena M., Runci, Arena S., Cuzzola, La Spada, Colombrita (Lib. 1), Natoli (Lib. 2). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo.