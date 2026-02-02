Il Messina Volley conquista il derby con il Team Volley per 3-0

In un “PalaRescifina” gremito in ogni ordine di posto, il Messina Volley si aggiudica la stracittadina contro il Team Volley per 3-0 nella 12ª giornata del Campionato di Serie C femmile. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen confermano lo stesso risultato della gara di andata e conquistano punti pesanti in chiave paly-off. Le due compagini si affrontano a viso aperto per tutto l’incontro, con le giallo-blu caparbie ad ottenere la vittoria finale. Primo set punto a punto fino al 17-16 ospite firmato Selene Gironi che porta la squadra di casa in time-out. Al rientro le padrone di casa ribaltano la situazione (18-17) ed è adesso coach Giovanni Di Mauro a chiedere la pausa.

Due spunti di Alessandra Cuzzola allungano per le locali (+2; 21-19), rappresentando il nuovo discrezionale per il Team Volley. Ancora Cuzzola, dalla battuta, allunga (+4; 23-19), mentre Sara Arena firma il set-point (24-20). Flora Frigione e Irene Maggiari ne annullano due (-2; 24-22), anteprima al punto che porta avanti il Messina Volley (25-22) nel computo dei set. Marika Arena e Giulia Mondello aprono il secondo parziale in favore del Messina Volley (3-0). Il coach ospite chiama la pausa, ma Arena M., Giulia Bisicchia e Mondello portano a 5 (8-3) i punti di vantaggio per le locali. Nuova pausa ospite, che sortisce gli effetti desiderati visto che il Team Volley accorcia a -3 (8-5) con due spunti di Sofia Maria Savarese. Si viaggia punto a punto fino al nuovo strappo delle padrone di casa che vanno a +4 (16-11) con il pallonetto di Arena S. e la pipe di Mondello. Ancora Mondello timbra il +6 (21-15) e il muro di Cuzzola il set-point (+7; 24-17). Le ospiti ne annullano tre (24-20) prima del nuovo muro di Cuzzola a determinare il set in favore delle giallo-blu (25-20). Terzo con il Messina Volley avanti di 4 punti (7-3) grazie ad Adriana Ignoto.

Di Mauro chiede time-out che sortisce gli effetti desiderati visto che Gironi, Maggiari, Carmen D’Amico e Frigione centrano il pari (9-9). La pipe di Mondello, il pallonetto di Giorgia Runci e la palla a terra di Arena M. riportano avanti le atlete di coach Nielsen (+3; 12-9) con Di Mauro al suo secondo discrezionale. Capitan D’Amico riporta le sorti del set in parità (14-14), ma il Messina Volley risponde prontamente e torna a +4 (18-14) con Ignoto e Arena M. L’ace di Runci concretizza il 5 (20-15), mentre Ignoto piazza il +7 (23-17). Mondello sigla il match-point (+6; 24-18), due volte annullato da Francesca Romeo e D’Amico, ma poi materializzato dal pallonetto di Bisicchia.

Le parole del mister

“Un bel risultato – commenta mister Nielsen – con un 3-0 davanti ad una bella cornice di pubblico e dunque sono soddisfatta. Ho fatto riposare le ragazze che giocano di più, mentre ho fatto girare chi solitamente è in panchina e che si sono fatte trovare pronte. Adesso testa al Randazzo buttando anche un occhio alla partita successiva contro la Nino Romano“.

Tabellino

Messina Volley – Team Volley Messina 3-0 (25-22; 25-20; 25-20)

Messina Volley: Bisicchia, Mondello, Laganà (Cap.), Ignoto, Basile, Nielsen, Arena M., Runci, Arena S., Cuzzola, La Spada, Colombrita (Lib. 1), Natoli (Lib. 2). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo.

Team Volley Messina: Consolo, Frigione Fl., Baldaro, D’Amico (Cap.), Savarese, Lo Nostro, Maggiari, Romeo, Barbera, Frigione Fr., Gironi, Pino, Fulci (Lib. 1), Lembo (Lib. 2). All. Di Mauro.