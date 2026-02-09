Il Messina Futsal perde la sfida d’alta quota contro il Marsala 2012

Il Messina Futsal ha perso (7-2) in trasferta la sfida d’alta quota contro il Marsala 2012, proposta dalla 14ª giornata del campionato di Serie A2. Contrariamente a quanto possa fare intendere il risultato finale, la capolista del girone D è rimasta in partita per buona parte dell’incontro, prima di arrendersi nel finale. Dopo le classiche fasi di studi, i padroni di casa sbloccano il punteggio grazie ad un autogol. Il capitano Nanni Piccolo fallisce una ghiotta occasione, calciando la sfera alta da posizione ravvicinata. Juan Cruz Caropi pareggia al 17’ con una perfida punizione dalla distanza, ma, a 9” dall’intervallo, i lilibetani vanno di nuovo a bersaglio. In avvio di ripresa, la spettacolare conclusione di Felder vale il +2 per il Marsala.
Nanni Piccolo riporta in scia i giallorossi, insaccando la sfera del momentaneo 3-2. La successiva rete dei locali, che sfruttano un’incertezza dei rivali nell’applicare il “quinto di movimento”, indirizza inevitabilmente il match a cinque minuti dallo scadere. La contesa si chiude – di fatto – con l’espulsione (doppio giallo) di Damiano Saccone. Gli ultimi tre centri rendono troppo pesante il passivo per la formazione allenata da Giuseppe Fiorenza.
Risultati 14ª giornata Serie A2 (girone D): Regalbuto-Junior Domitia 4-2; Città di Acri-Blingink Soverato 2-6; Eur-Gear Piazza Armerina 3-1; Mazara 2020-Roma 3Z History 1-1; Marsala 2012-Messina Futsal 7-2.
Classifica: Messina Futsal 28; Marsala 2012 27; Gear Piazza Armerina 24; Mazara 2020 23; Eur 22; Blingink Soverato 19; Regalbuto 18; Roma 3Z History 12; Città di Acri 11; Junior Domitia 10.
Il resoconto della Giovanile
Un’ottima prestazione non è bastata all’Under 19 per evitare la sconfitta di misura (3 a 2) contro la blasonata Meta Catania. Sul parquet del “PalaLaganà”, gli etnei si portano sul 3-0 ad inizio gara, ma poi subiscono l’orgogliosa reazione dei peloritani, due volte a segno con Saccone. La rimonta non si completa nel secondo tempo, nonostante il lodevole impegno profuso dai ragazzi cari a Fabio Interdonato.