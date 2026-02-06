Il mare come aula, lo sport come linguaggio: il modello educativo sostenibile del Liceo Sportivo “A. Volta” di Reggio Calabria

In una società in cui i confini tra saperi, ruoli e contesti si fanno mobili e i margini si assottigliano, la scuola è chiamata a ridefinire il proprio compito educativo. I percorsi scolastici non possono prescindere da esperienze concrete, radicate nel territorio e orientate a valori condivisi che possano accompagnare i giovani nella costruzione della propria identità di cittadini responsabili. In tale ottica, il Liceo Sportivo “A. Volta” si conferma un laboratorio educativo privilegiato, capace di coniugare pratica motoria, conoscenza del territorio e attenzione alla sostenibilità ambientale.

In particolare, le attività didattiche che integrano sport, mare e ambiente rappresentano un modello efficace di scuola moderna, dinamica e profondamente radicata nel contesto in cui opera. Grazie alle ormai consolidate collaborazioni con Enti locali, Associazioni e Federazioni sportive, gli studenti delle venti classi dell’ Indirizzo Sportivo del Liceo Volta hanno avuto modo di praticare le discipline sportive in ambiente naturale, mostrando concretamente come la scuola possa aprirsi alla comunità e diventare un nodo vitale della rete educativa locale.

Il mare, inteso non solo come spazio fisico ma come ambiente educativo, è divenuto un’aula a cielo aperto. Discipline sportive come il windsurf, la canoa, il kitesurf, il sup, il beach volley hanno consentito agli studenti sia di arricchire il loro bagaglio motorio, sia di acquisire una relazione privilegiata e rispettosa con l’ambiente naturale e paesaggistico. Le attività sportive sono state inserite in una didattica interdisciplinare e flessibile: lo studio dell’impatto ambientale degli ambienti antropizzati, l’analisi dei cambiamenti climatici sulle coste e la riflessione sui modelli di sviluppo sostenibile hanno reso l’apprendimento concreto e significativo.

Gli studenti sono divenuti protagonisti di un percorso formativo che unisce teoria e pratica, stimola senso critico e partecipazione attiva, permette la conoscenza diretta del territorio di appartenenza. Attraverso l’esperienza pratica, i giovani hanno iniziato a conoscere gli ecosistemi marini, le dinamiche costiere e l’importanza della tutela del patrimonio naturale. Particolare attenzione è stata rivolta al tema della biosostenibilità: dall’uso responsabile delle risorse naturali alla sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti, fino alla

promozione di comportamenti eco-compatibili durante le attività sportive.

Gli studenti sono stati anche coinvolti in progetti di monitoraggio ambientale, di pulizia consapevole delle spiagge e in lezioni di meteorologia generale e nautica, sviluppando la consapevolezza che va oltre il contesto scolastico e si traduce in cittadinanza attiva. Questo approccio riflette una visione di scuola moderna, capace di adattarsi ai bisogni formativi delle nuove generazioni: una didattica che non si limita alla lezione frontale, ma sperimenta metodologie innovative, esperienziali e setting di apprendimento anticonvenzionali, esempio virtuoso di come la scuola possa essere motore di innovazione educativa e di sviluppo responsabile.