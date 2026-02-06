“Il marchio Futuro Nazionale era di mio marito e non lo do a Vannacci”: la clamorosa scoperta e la proprietà… M5S

Una scoperta clamorosa sconvolge il futuro del nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Il marchio di quest’ultimo, infatti, in realtà esiste già ed è già stato registrato. Appartiene alla famiglia di Riccardo Mercante, esponente politico di Sinistra morto qualche anno fa. A raccontare la storia al Fatto Quotidiano è la moglie Marina Caprioni: “non mi piace Vannacci. Non mi piace proprio. E non intendiamo cedergli il marchio depositato da mio marito”. Il nome “Futuro Nazionale” sarebbe stato depositato il 3 settembre 2010 e registrato il 25 febbraio 2011 all’Ufficio brevetti e marchi del ministero delle Imprese. Dopo la morte di Mercante nel 2020, il marchio sarebbe entrato nella successione ereditaria andando a finire nelle mani della compagna e dei figli.

Caprioni racconta di aver scoperto l’esistenza del marchio solo negli ultimi giorni. “Sono letteralmente cascata dalle nuvole – dice – Questo del marchio non me la ricordavo onestamente… Sono andata io personalmente a verificare ed è vero che lui lo ha registrato dal 2011″. Mercante, spiega, era tutt’altro rispetto a Vannacci: “la nostra famiglia arriva da sinistra, poi ci siamo avvicinati al mondo dei Cinque Stelle. Essere associati a una persona che ha tutt’altri ideali ci ha dato anche fastidio. Per me quel marchio non è una questione di soldi. È una cosa che riguarda mio marito, la sua storia, quello che era e quello in cui credeva”. Anche la figlia Allegra Mercante, di 19 anni, aggiunge: “la notizia ci ha stupiti, considerate le idee liberali e progressiste di mio padre, che ci tengo vengano ricordate”.

La replica

Lo stesso Vannacci ha replicato all’Ansa, tirando dritto: “finché non c’è nulla di diverso, continueremo a usare il simbolo. Se non c’è nulla di vietato si può usare”. Il portavoce del movimento “Il Mondo al Contrario” e consigliere regionale della Toscana (di Futuro Nazionale) Massimiliano Simoni, ha poi chiarito: “il nome e simbolo di Futuro Nazionale sono registrati regolarmente. Il presidente del Mondo al Contrario ha inviato semplicemente un messaggio agli associati per chiarire che l’uso improprio e non autorizzato del simbolo di Futuro Nazionale che è di Roberto Vannacci non può essere usato per qualsiasi fine o scopo se non previa autorizzazione. Noi partiamo lunedì con l’organizzazione del partito a livello territoriale e quindi fino a quel momento queste sono le disposizioni”.