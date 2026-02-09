Il Generale Domizi visita il Gruppo Carabinieri di Locri

Il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, alla guida del Comando Interregionale “Culqualber”, dopo aver visitato il Comando Provinciale dell’Arma di Reggio Calabria, è tornato in questa Provincia, al fine di far sentire la sua vicinanza ai Carabinieri che operano nella “Locride”. In questa occasione, meta della visita è stato proprio il Gruppo Carabinieri di Locri, dove, l’Ufficiale Generale, è stato ricevuto dal Comandante, Tenente Colonnello Gianmarco Pugliese. Il Generale Domizi ha incontrato una folta rappresentanza di personale in servizio ed in congedo, appartenente alle 31 Stazioni Carabinieri operanti sul territorio, al Nucleo Investigativo del Gruppo, ai 3 Nuclei Operativi e Radiomobile delle Compagnie Carabinieri di Locri, Roccella Jonica e Bianco, ai Nuclei Carabinieri Forestale e Parco, allo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, oltre che alle diverse Associazioni Nazionali Carabinieri del territorio.

Il Generale Domizi ha visitato la Stazione Carabinieri di Platì

Dopo la visita al Gruppo di Locri, il Generale Domizi ha visitato la Stazione Carabinieri di Platì, una delle Stazioni a maggior impegno operativo caratterizzata da un territorio fortemente contrassegnato dalla presenza della criminalità organizzata di matrice “‘ndranghetista”. In tale occasione, il Signor Generale ha sottolineato l’impegno e la dedizione che i militari dell’Arma, quotidianamente, dimostrano nei confronti della locale popolazione divenendo di fatto, nel rispetto del principio di capillarità che contraddistingue l’Arma dei Carabinieri, gli unici “sportelli di vicinanza” dello Stato nei confronti dei cittadini.

Il Generale Domizi ha inteso ringraziare i Militari per il pregevole lavoro svolto al servizio della popolazione

Il Generale Domizi ha inteso ringraziare i Militari per il pregevole lavoro svolto al servizio della popolazione, sottolineando l’importanza della sinergia e della cooperazione tra i vari Reparti dell’organizzazione territoriale e speciale; binomio che consente, in modo attento e oculato, di esprimere al meglio il senso di vicinanza e di elevata responsabilità che contraddistingue l’operato di ciascun Carabiniere in tale territorio.

L’Arma deve – ha concluso il Generale Domizi – sostenere il cittadino con equilibrio e presenza continua rappresentando, nel rispetto storico dei tanti Carabinieri che nel passato, sino all’estremo sacrificio della vita, hanno contributo a migliorare questi territori divenendo, ieri come oggi, l’unica fonte di speranza futura per ogni singolo cittadino.