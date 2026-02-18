Il duo Dallagnese inaugura la stagione concertistica di Gioiosa Ionica

Il pianoforte a quattro mani apre la stagione concertistica 2026 di Gioiosa Ionica con il concerto del Duo pianistico Eleonora e Beatrice Dallagnese, in programma venerdì 20 febbraio alle ore 18.30 presso Palazzo Amaduri. L’appuntamento inaugura il nuovo cartellone promosso da AMA Calabria in collaborazione con il CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica ETS, l’AIAM – Associazione Italiana Attività Musicali e l’Accademia Musicale Ars Musica.

Programma

Il programma propone un percorso ampio e spettacolare, pensato per valorizzare tutte le potenzialità espressive del pianoforte a quattro mani. Si apre con I pini di Roma di Ottorino Respighi, tra i maggiori compositori italiani del Novecento, figura centrale nella riscoperta della grande tradizione orchestrale italiana. Nella trascrizione pianistica, il poema sinfonico conserva intatta la forza evocativa delle sue immagini sonore. Segue l’integrale dei Sedici Walzer op. 39 di Johannes Brahms, pagina emblematica del repertorio originale per pianoforte a quattro mani, raffinata sequenza di miniature che alternano intimità lirica, eleganza formale e brillantezza ritmica. In chiusura, Petrushka di Igor Stravinskij nella versione per pianoforte a quattro mani, trascrizione originale dello stesso autore, eseguita nella sua articolazione completa in quattro parti: una delle pagine più travolgenti del Novecento, che mette alla prova virtuosismo, precisione ritmica e perfetta sintonia tra gli interpreti, restituendo tutta l’energia teatrale e visionaria del celebre balletto.

Sorelle gemelle originarie di Treviso

Beatrice ed Eleonora Dallagnese, sorelle gemelle originarie di Treviso e attualmente residenti a Salisburgo, sono considerate tra i duo pianistici più interessanti e affermati della loro generazione. Si esibiscono regolarmente in alcune delle più prestigiose stagioni concertistiche e festival italiani e internazionali, tra cui la Società del Quartetto di Milano, l’Accademia Filarmonica di Bologna, il Teatro La Fenice di Venezia, l’American Academy in Rome e la Fazioli Concert Hall, oltre a importanti sedi all’estero come la Carnegie Hall di New York, il Wiener Saal di Salisburgo e numerosi Istituti Italiani di Cultura in Europa.

Nel 2022 sono state nominate Yamaha Artists e nello stesso anno hanno pubblicato il loro primo album ITER. Vincitrici di 45 primi premi assoluti in concorsi pianistici nazionali e internazionali, hanno costruito un percorso artistico che unisce rigore, virtuosismo e una rara capacità di ascolto reciproco.

Formatesi all’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, dove nel 2023 si sono diplomate sia come soliste sia come duo pianistico, sono state nominate duo ufficiale dell’Accademia dal Maestro Franco Scala. Dal 2024 si perfezionano presso la Universität Mozarteum di Salisburgo sotto la guida di Andreas Groethuysen. La manifestazione è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, della Regione Calabria – Assessorato alla Cultura e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Ulteriori informazioni sull’evento al link https://www.amaeventi.org/evento/duo-dallagnese/.