Il Consiglio dei Ministri ufficializza la DATA delle elezioni comunali di Reggio Calabria: nessuna sorpresa

Adesso è ufficiale e non ci sono più margini di incertezza riguardo al calendario elettorale della prossima primavera. Il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha formalmente informato il Consiglio dei ministri in merito all’individuazione delle date per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2026. Le operazioni di voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale si svolgeranno nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio, coinvolgendo complessivamente 626 comuni delle regioni a statuto ordinario.

Questa decisione del Viminale non giunge affatto inaspettata per i lettori più attenti. La data indicata dal Governo è infatti esattamente quella che da oltre un mese su StrettoWeb avevamo già anticipato in più occasioni, confermando la bontà delle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione circa l’orientamento dell’esecutivo. La conferma ufficiale odierna mette fine al dibattito sulle tempistiche, delineando con chiarezza il percorso che porterà i cittadini alle urne per una tornata elettorale di grande rilievo politico.

Oltre a Reggio Calabria, la consultazione interesserà altri quattordici capoluoghi di provincia sparsi su tutto il territorio nazionale. Tra le città chiamate al voto figurano Venezia, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno. La macchina organizzativa si metterà in moto per garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali in questa vasta platea di enti locali, che rappresentano uno snodo cruciale per l’amministrazione dei territori coinvolti.

Il calendario fissato dal Ministero dell’interno prevede inoltre la data per l’eventuale turno di ballottaggio, necessario qualora nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino dovesse ottenere la maggioranza assoluta al primo turno. In questo scenario, gli elettori dei comuni interessati saranno chiamati nuovamente alle urne nelle giornate di domenica 7 e lunedì 8 giugno. Con l’ufficializzazione di queste date, la campagna elettorale si avvicina: mancano poco più di tre mesi al voto, ed è quindi ufficialmente lanciata la sfida per la guida di Palazzo San Giorgio e delle altre principali amministrazioni comunali italiane. Nel caso di Reggio Calabria, il Pd ha già ufficializzato le primarie per scegliere il candidato sindaco dopo 12 anni di governo della città: si terranno il 15 marzo.