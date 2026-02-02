Il cedro calabrese in copertina su Bet Magazine: il bergamotto, simbolo di tradizione agricola e cultura ebraica

La prestigiosa rivista Bet Magazine, edita dalla Comunità Ebraica di Milano, dedica questo mese uno speciale sulle antichissime testimonianze storiche della presenza ebraica nel sud come il Commentario al Pentateuco di Rashi, il più antico libro ebraico stampato nel 1475 a Reggio Calabria, le catacombe di Venosa in Basilicata e i Mikveh di Ortigia a Siracusa in Sicilia. In copertina il cedro, fiore all’occhiello della tradizione agricola calabrese trasmessa a Santa Maria del Cedro (CS), richiesto dalle comunità di tutto il mondo.

Nel testo si legge: “Numerose tracce testimoniano una grande e proficua presenza ebraica nell’Italia meridionale. Un ricco patrimonio che, in anni recenti, studiosi e appassionati hanno cercato di riportare alla luce, mentre l’UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane) ha inaugurato nuove sezioni in diverse città meridionali, quali Palermo, Catania, Matera, Taranto e Palmi-Reggio Calabria”.

Molto soddisfatto Klaus Davi: “È la dimostrazione che avevamo colto nel segno con il progetto avviato diversi anni fa con Regione Calabria di valorizzazione del patrimonio ebraico locale e il riconoscimento del mondo ebraico istituzionale. Questa campagna in termini di reputazione è la più efficace fra tutte quelle promosse dalla Regione perché coinvolge stakeholder di tutto il mondo: Israele, Germania, Canada, Usa, Australia. L’auspicio – conclude Davi – è che anche l’offerta turistica venga adeguata alle potenzialità del territorio”.