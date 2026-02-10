Il Catanzaro mette la… quinta (posizione): sbancata Pescara, la squadra di Aquilani vola

Una sola squadra in campo, un dominio dall’inizio alla fine e nessuna sorpresa. Il Catanzaro sbanca Pescara, campo del fanalino di coda, vince la sua seconda gara di fila e balza in quinta posizione, rispecchiando il cammino – praticamente lineare, molto simile – delle ultime due stagioni, sempre di Serie B. E’ la conferma, l’ennesima, di una società che cambia qualche protagonista, cambia qualche interprete, cambia l’allenatore, ma non cambia mai la filosofia, la mentalità, quella della spesa intelligente, delle mosse giuste e azzeccate in ambito tecnico e dirigenziale, mantenendo – pur spendendo meno di molte avversarie – la posizione playoff utile a giocarsi il sogno Serie A.
Tornando alla partita, l’inerzia è dalla parte dei giallorossi sin dall’inizio. Diverse le occasioni create, fino al vantaggio, meritato, alla mezz’ora, con Iemmello, servito sul filo del fuorigioco da Liberali e bravo a battere il portiere con uno scavetto. Più volte sfiorato il raddoppio nella ripresa, questi arriva a metà ripresa, con Alesi, il quale batte il portiere dopo il gentile regalo della difesa ospite.
Risultati 24ª Giornata Serie B
Martedì 10 febbraio
ore 19.00
Sampdoria-Palermo 3-3
ore 20.00
Entella-Cesena 3-1
Padova-Carrarese 1-0
Pescara-Catanzaro 0-2
Reggiana-Mantova 1-0
Venezia-Modena 0-2
Mercoledì 11 febbraio
Ore 19.00
Sudtirol-Monza
Ore 20.00
Avellino-Frosinone
Bari-Spezia
Empoli-Juve Stabia
Classifica Serie B
- Venezia 50
- Monza 47*
- Frosinone 46*
- Palermo 45
- Catanzaro 38
- Modena 37
- Cesena 37
- Juve Stabia 35*
- Carrarese 30
- Sudtirol 29*
- Padova 29
- Empoli 28*
- Avellino 28*
- Sampdoria 26
- Entella 25
- Reggiana 24
- Mantova 23
- Spezia 21*
- Bari 20*
- Pescara 15
*1 partita in meno
Prossimo turno Serie B, 25ª giornata
Sabato 14 febbraio
Ore 15.00
Modena-Carrarese
Palermo-Entella
Sampdoria-Padova
Ore 17.15
Catanzaro-Mantova
Ore 19.30
Cesena-Venezia
Domenica 15 febbraio
Ore 15.00
Bari-Sudtirol
Monza-Juve Stabia
Spezia-Frosinone
Ore 17.15
Empoli-Reggiana
Ore 19.30
Avellino-Pescara