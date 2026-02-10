Il Catanzaro mette la… quinta (posizione): sbancata Pescara, la squadra di Aquilani vola

Una sola squadra in campo, un dominio dall’inizio alla fine e nessuna sorpresa. Il Catanzaro sbanca Pescara, campo del fanalino di coda, vince la sua seconda gara di fila e balza in quinta posizione, rispecchiando il cammino – praticamente lineare, molto simile – delle ultime due stagioni, sempre di Serie B. E’ la conferma, l’ennesima, di una società che cambia qualche protagonista, cambia qualche interprete, cambia l’allenatore, ma non cambia mai la filosofia, la mentalità, quella della spesa intelligente, delle mosse giuste e azzeccate in ambito tecnico e dirigenziale, mantenendo – pur spendendo meno di molte avversarie – la posizione playoff utile a giocarsi il sogno Serie A.

Tornando alla partita, l’inerzia è dalla parte dei giallorossi sin dall’inizio. Diverse le occasioni create, fino al vantaggio, meritato, alla mezz’ora, con Iemmello, servito sul filo del fuorigioco da Liberali e bravo a battere il portiere con uno scavetto. Più volte sfiorato il raddoppio nella ripresa, questi arriva a metà ripresa, con Alesi, il quale batte il portiere dopo il gentile regalo della difesa ospite.

Risultati 24ª Giornata Serie B

Martedì 10 febbraio

ore 19.00

Sampdoria-Palermo 3-3

ore 20.00

Entella-Cesena 3-1

Padova-Carrarese 1-0

Pescara-Catanzaro 0-2

Reggiana-Mantova 1-0

Venezia-Modena 0-2

Mercoledì 11 febbraio

Ore 19.00

Sudtirol-Monza

Ore 20.00

Avellino-Frosinone

Bari-Spezia

Empoli-Juve Stabia

Classifica Serie B

Venezia 50 Monza 47* Frosinone 46* Palermo 45 Catanzaro 38 Modena 37 Cesena 37 Juve Stabia 35* Carrarese 30 Sudtirol 29* Padova 29 Empoli 28* Avellino 28* Sampdoria 26 Entella 25 Reggiana 24 Mantova 23 Spezia 21* Bari 20* Pescara 15



*1 partita in meno

Prossimo turno Serie B, 25ª giornata

Sabato 14 febbraio

Ore 15.00

Modena-Carrarese

Palermo-Entella

Sampdoria-Padova

Ore 17.15

Catanzaro-Mantova

Ore 19.30

Cesena-Venezia

Domenica 15 febbraio

Ore 15.00

Bari-Sudtirol

Monza-Juve Stabia

Spezia-Frosinone

Ore 17.15

Empoli-Reggiana

Ore 19.30

Avellino-Pescara