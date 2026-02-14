Il Catanzaro è un orologio svizzero, vittoria con precisione chirurgica: terzo 2-0 di fila, pratica chiusa in 40 minuti in mezzo alla nebbia

2-0. 0-2. 2-0. Il Catanzaro è un orologio svizzero. Vince, ne segna due e non subisce. Settimana perfetta per Aquilani, che centra la terza vittoria consecutiva battendo anche il Mantova. Al “Ceravolo” (immerso nella nebbia) il risultato è chiuso in 40 minuti: ancora capitan Iemmello, poi Pontisso. Il primo al 5′, il secondo al 40′. La gara è tutta qui. Partenza sprint, gol a spezzare il ritmo agli avversari, raddoppio a ridosso dell’intervallo e gestione. E’ sempre quinto posto. Di seguito risultati e classifica.
Risultati 25ª Giornata Serie B
Sabato 14 febbraio
Ore 15.00
Modena-Carrarese 2-0
Palermo-Entella 3-0
Sampdoria-Padova 1-0
Ore 17.15
Catanzaro-Mantova 2-0
Ore 19.30
Cesena-Venezia
Domenica 15 febbraio
Ore 15.00
Bari-Sudtirol
Monza-Juve Stabia
Spezia-Frosinone
Ore 17.15
Empoli-Reggiana
Ore 19.30
Avellino-Pescara
Classifica Serie B
- Venezia 50
- Frosinone 49
- Palermo 48*
- Monza 48
- Catanzaro 41*
- Modena 40*
- Juve Stabia 38
- Cesena 37
- Carrarese 30*
- Sudtirol 30
- Padova 29*
- Sampdoria 29*
- Empoli 28
- Avellino 28
- Entella 25*
- Reggiana 24
- Mantova 23*
- Spezia 22
- Bari 21
- Pescara 15
*1 partita in più
Prossimo turno Serie B, 26ª giornata
Venerdì 20 febbraio
Ore 20.30
Frosinone-Empoli
Sabato 21 febbraio
Ore 21.00
Entella-Catanzaro
Mantova-Sampdoria
Padova-Bari
Palermo-Sudtirol
Venezia-Pescara
Ore 17.15
Cesena-Spezia
Ore 19.30
Carrarese-Monza
Domenica 22 febbraio
Ore 15.00
Juve Stabia-Monza
Ore 17.15
Reggiana-Avellino