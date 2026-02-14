Il Catanzaro è un orologio svizzero, vittoria con precisione chirurgica: terzo 2-0 di fila, pratica chiusa in 40 minuti in mezzo alla nebbia

Al "Ceravolo" il risultato è chiuso in 40 minuti: ancora capitan Iemmello, poi Pontisso. Il primo al 5', il secondo al 40'

Pontisso Catanzaro esultanza
Foto U.S. Catanzaro 1929

2-0. 0-2. 2-0. Il Catanzaro è un orologio svizzero. Vince, ne segna due e non subisce. Settimana perfetta per Aquilani, che centra la terza vittoria consecutiva battendo anche il Mantova. Al “Ceravolo” (immerso nella nebbia) il risultato è chiuso in 40 minuti: ancora capitan Iemmello, poi Pontisso. Il primo al 5′, il secondo al 40′. La gara è tutta qui. Partenza sprint, gol a spezzare il ritmo agli avversari, raddoppio a ridosso dell’intervallo e gestione. E’ sempre quinto posto. Di seguito risultati e classifica.

Risultati 25ª Giornata Serie B

Sabato 14 febbraio

Ore 15.00
Modena-Carrarese 2-0
Palermo-Entella 3-0
Sampdoria-Padova 1-0

Ore 17.15
Catanzaro-Mantova 2-0

Ore 19.30
Cesena-Venezia

Domenica 15 febbraio

Ore 15.00
Bari-Sudtirol
Monza-Juve Stabia
Spezia-Frosinone

Ore 17.15
Empoli-Reggiana

Ore 19.30
Avellino-Pescara

Classifica Serie B

  1. Venezia 50
  2. Frosinone 49
  3. Palermo 48*
  4. Monza 48
  5. Catanzaro 41*
  6. Modena 40*
  7. Juve Stabia 38
  8. Cesena 37
  9. Carrarese 30*
  10. Sudtirol 30
  11. Padova 29*
  12. Sampdoria 29*
  13. Empoli 28
  14. Avellino 28
  15. Entella 25*
  16. Reggiana 24
  17. Mantova 23*
  18. Spezia 22
  19. Bari 21
  20. Pescara 15

*1 partita in più

Prossimo turno Serie B, 26ª giornata

Venerdì 20 febbraio

Ore 20.30
Frosinone-Empoli

Sabato 21 febbraio

Ore 21.00
Entella-Catanzaro
Mantova-Sampdoria
Padova-Bari
Palermo-Sudtirol
Venezia-Pescara

Ore 17.15
Cesena-Spezia

Ore 19.30
Carrarese-Monza

Domenica 22 febbraio

Ore 15.00
Juve Stabia-Monza

Ore 17.15
Reggiana-Avellino

