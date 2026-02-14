Il Catanzaro è un orologio svizzero, vittoria con precisione chirurgica: terzo 2-0 di fila, pratica chiusa in 40 minuti in mezzo alla nebbia

2-0. 0-2. 2-0. Il Catanzaro è un orologio svizzero. Vince, ne segna due e non subisce. Settimana perfetta per Aquilani, che centra la terza vittoria consecutiva battendo anche il Mantova. Al “Ceravolo” (immerso nella nebbia) il risultato è chiuso in 40 minuti: ancora capitan Iemmello, poi Pontisso. Il primo al 5′, il secondo al 40′. La gara è tutta qui. Partenza sprint, gol a spezzare il ritmo agli avversari, raddoppio a ridosso dell’intervallo e gestione. E’ sempre quinto posto. Di seguito risultati e classifica.

Risultati 25ª Giornata Serie B

Sabato 14 febbraio

Ore 15.00

Modena-Carrarese 2-0

Palermo-Entella 3-0

Sampdoria-Padova 1-0

Ore 17.15

Catanzaro-Mantova 2-0

Ore 19.30

Cesena-Venezia

Domenica 15 febbraio

Ore 15.00

Bari-Sudtirol

Monza-Juve Stabia

Spezia-Frosinone

Ore 17.15

Empoli-Reggiana

Ore 19.30

Avellino-Pescara

Classifica Serie B

Venezia 50 Frosinone 49 Palermo 48* Monza 48 Catanzaro 41* Modena 40* Juve Stabia 38 Cesena 37 Carrarese 30* Sudtirol 30 Padova 29* Sampdoria 29* Empoli 28 Avellino 28 Entella 25* Reggiana 24 Mantova 23* Spezia 22 Bari 21 Pescara 15



*1 partita in più

Prossimo turno Serie B, 26ª giornata

Venerdì 20 febbraio

Ore 20.30

Frosinone-Empoli

Sabato 21 febbraio

Ore 21.00

Entella-Catanzaro

Mantova-Sampdoria

Padova-Bari

Palermo-Sudtirol

Venezia-Pescara

Ore 17.15

Cesena-Spezia

Ore 19.30

Carrarese-Monza

Domenica 22 febbraio

Ore 15.00

Juve Stabia-Monza

Ore 17.15

Reggiana-Avellino