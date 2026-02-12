Il Carnevale di Castrovillari è anche cultura: al Castello Aragonese presentato il libro “Un pugno alla volta” di Vincenzo Cucci

Il Carnevale di Castrovillari è anche cultura. All’interno del variegato cartellone della 68ª edizione, organizzata dalla Pro Loco cittadina in collaborazione con la locale Amministrazione Comunale, il Castello Aragonese della città del Pollino ha ospitato la presentazione del libro “Un pugno alla volta” di Vincenzo Cucci, edito da Kimerik. L’evento è stato fortemente voluto dalla Presidente regionale “Pari Opportunità”, Anna De Gaio, che ha sottolineato l’importanza di momenti di riflessione e sensibilizzazione all’interno di una manifestazione capace di coniugare festa e contenuti di alto valore sociale.

Il libro non è soltanto il racconto di una malattia o di un percorso difficile: è la testimonianza di una rinascita. Vincenzo Cucci si mette a nudo con l’obiettivo di sensibilizzare e condividere la propria esperienza, rompendo il silenzio su un tema ancora troppo poco conosciuto: il tumore al seno maschile. Una patologia che nell’immaginario comune è considerata esclusivamente femminile, ma che, seppur in minima parte, può colpire anche gli uomini.

L’autore Vincenzo Cucci parla del suo libro “Un pugno alla volta”

Cucci ha scelto di non piegarsi davanti a un destino inaspettato, trasformando il dolore in forza, la paura in motivazione, la fragilità in coraggio. “la nostra esistenza può cambiare in un istante, i nostri progetti in un attimo possono sfumare, ma dentro di noi esiste una riserva di energia più grande di quanto immaginiamo. L’esternazione del dolore può aprire spazi di comprensione e solidarietà; la vita, pur ferita, può continuare a sorprendere”, scrive l’autore.

Un messaggio potente, che invita a non vergognarsi delle proprie cicatrici, segni tangibili di una lotta affrontata con dignità. Attraverso il suo libro, Cucci vuole essere esempio e stimolo per tutti: “facciamo squadra. Non dividiamoci, perché il tumore al seno non guarda il genere. Colpisce prevalentemente le donne, è vero, ma può colpire anche gli uomini. È raro, ma esiste. E la diagnosi tempestiva dipende da due fattori fondamentali: consapevolezza e prevenzione”.

L’intervento di Anna De Gaio, Presidente regionale “Pari Opportunità”, sul libro “Un pugno alla volta”

Sulla stessa linea l’intervento della Presidente Anna De Gaio, che ha ribadito come “la prevenzione del tumore al seno, sia nelle donne che negli uomini, sia fondamentale perché permette di individuare eventuali anomalie in fase precoce, aumentando in modo significativo le possibilità di cura”. Ha inoltre evidenziato il ruolo centrale delle donne nella tutela della salute dell’intero nucleo familiare, sottolineando la necessità di una reale presa di coscienza da parte delle istituzioni circa il ruolo cruciale della donna all’interno della famiglia e della società. “Le cose veramente importanti nella vita non sono cose”, ha concluso.

Alla presentazione erano presenti, oltre all’autore, il presidente della Pro Loco Eugenio Iannelli, i sindaci di Castrovillari e Morano Calabro, rispettivamente Domenico Lo Polito e Mario Donadio, e l’oncologo Ivano Schito, che ha offerto un contributo scientifico di grande valore, ribadendo l’importanza della prevenzione e dell’informazione. Un momento intenso e partecipato che ha confermato come il Carnevale di Castrovillari non sia soltanto festa e spettacolo, ma anche occasione di crescita culturale e consapevolezza collettiva. Per chi volesse sostenere l’evento, lo può fare attraverso la “Lotteria del Carnevale”.

Il Carnevale di Castrovillari, è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la locale Amministrazione Comunale, la Regione Calabria, PAC, il Parco Nazionale del Pollino, la BCC Mediocrati, la Gas Pollino, la Provincia di Cosenza, il MIBACT, la F.I.T.P., lo IOV, l’EPLI, il Comitato difesa consumatori, I.G.F. sostenuta da numerosi sponsor privati, impreziosita dai brand, Repubblica Italiana, Calabria Straordinaria e Castrovillari Città Festival.