Igea Virtus, che stoccata alla Reggina dal Presidente Bonina: “sempre maxi recuperi”, ma in realtà…

Il Presidente dell'Igea Virtus, Immacolato Bonina, stuzzica la Reggina e non solo in merito alla modalità delle ultime vittorie, anche se in realtà rivela il falso

immacolato bonina

Pesante stoccata dal Presidente dell’Igea Virtus, Immacolato Bonina, nei confronti della Reggina. “Le partite della Reggina hanno sempre maxi recuperi, la Nissa invece a Vibo Valentia ha vinto con un gol segnato in fuorigioco. Bisogna fare maggiore attenzione, la stessa che vedo, anche troppo esagerata, nei nostri confronti. Attaccare l’Igea Virtus è diventata ormai una cattiva abitudine, ma non ci stiamo più a essere vittime sacrificali di questo gioco al massacro. Siamo la capolista e meritiamo rispetto dentro e fuori dal campo” ha detto Bonina a Gazzetta del Sud anche in riferimento alla Reggina e alle ultime gare vinte nel finale (Gelbison e Ragusa ma anche Enna). In cui tuttavia, va precisato ad onor di cronaca, le reti sono arrivate sempre prima del ’90 e mai nel recupero.

Parole forti, anche molto aggressive, forse nate anche alla luce del caso – esploso nelle scorse settimane – relativo al portiere squalificato la scorsa stagione ma sceso in campo nelle prime gare di questa stagione. La vicenda è ancora “sospesa”, si attende di capire se la società riceverà una notifica – dopo eventuale segnalazione – e cosa succederà in caso di irregolarità.

