Igea Virtus, che stoccata alla Reggina dal Presidente Bonina: “sempre maxi recuperi”, ma in realtà…

Pesante stoccata dal Presidente dell’Igea Virtus, Immacolato Bonina, nei confronti della Reggina. “Le partite della Reggina hanno sempre maxi recuperi, la Nissa invece a Vibo Valentia ha vinto con un gol segnato in fuorigioco. Bisogna fare maggiore attenzione, la stessa che vedo, anche troppo esagerata, nei nostri confronti. Attaccare l’Igea Virtus è diventata ormai una cattiva abitudine, ma non ci stiamo più a essere vittime sacrificali di questo gioco al massacro. Siamo la capolista e meritiamo rispetto dentro e fuori dal campo” ha detto Bonina a Gazzetta del Sud anche in riferimento alla Reggina e alle ultime gare vinte nel finale (Gelbison e Ragusa ma anche Enna). In cui tuttavia, va precisato ad onor di cronaca, le reti sono arrivate sempre prima del ’90 e mai nel recupero.

Parole forti, anche molto aggressive, forse nate anche alla luce del caso – esploso nelle scorse settimane – relativo al portiere squalificato la scorsa stagione ma sceso in campo nelle prime gare di questa stagione. La vicenda è ancora “sospesa”, si attende di capire se la società riceverà una notifica – dopo eventuale segnalazione – e cosa succederà in caso di irregolarità.