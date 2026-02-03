I violenti mettono a soqquadro l’Italia ma per Magi (+Europa) il problema è Piantedosi: “parole gravissime, sono terrorizzato”

A Sinistra si confermano al fianco dei violenti e lo fanno attaccando – anche in questo caso, incredibilmente – il Governo. Frange estremiste hanno messo a soqquadro l’Italia, eppure il problema sono le parole di Piantedosi. Non lo nasconde Riccardo Magi, di +Europa, che a Porta a Porta ha affermato: “ritengo gravissime le parole pronunciate da Piantedosi. Non solo vanno condannati i violenti, ma anche isolati politicamente. E va espressa anche solidarietà agli agenti. Da Piantedosi non ho sentito cosa non abbia funzionato di queste violenze. Tutti sapevano che sarebbe potuto accadere, solo lui non lo sapeva? E non solo questo: ha cominciato a dire che servono nuovi reati. Io sono terrorizzato”.

Non si fa attendere la replica di Giovanni Donzelli, di Fratelli d’Italia: “Askatasuna è una realtà violenta che da anni propaganda violenza per fare politica. Lo dicono loro stessi. Quindi c’è una responsabilità politica di persone che approfittano per acchiappare voti in qualche frangia estremista, però danno la colpa a Piantedosi. Oggi la Sinistra strizza l’occhio ai facinorosi, il vecchio PCI non ebbe problemi a isolarli”.

Per Tommaso Cerno, giornalista e Direttore de Il Giornale, quanto sta accadendo è anche peggio degli anni di piombo: “queste sono vere e proprie milizie, che hanno utilizzato prima la Palestina e ora Askatasuna” per attaccare lo Stato. “La gestione della sicurezza è stata impeccabile. In qualsiasi altro paese d’Europa” sarebbe potuta andare peggio.