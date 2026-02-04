I colloqui USA-Iran rischiano di fallire prima di iniziare: l’ostacolo delle ultime ore

I colloqui fra USA e Iran relativi al programma nucleare di Teheran rischiano di fallire ancor prima di iniziare. Lo rivela Axios citando due funzionari statunitensi, secondo cui Washington avrebbe respinto la richiesta di Teheran di spostare la sede degli incontri previsti per venerdì da Istanbul (Turchia) all’Oman e di tenere i colloqui in formato bilaterale. “Gli abbiamo detto che si fa così o niente – ha detto il funzionario – e loro hanno detto ‘ok niente’“.

Secondo il funzionario, gli USA vorrebbero riprendere i colloqui nel formato originale: “vogliamo trovare un accordo molto velocemente o qualcuno inizierà a esplorare anche altre opzioni“, ha riferito.

Rubio pessimista sui colloqui USA-Iran

“Noi preferiremmo incontrarci e parlare, non sono sicuro che si possa raggiungere un accordo con questi signori, ma cercheremo di scoprirlo“. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano, Marco Rubio, riferendosi agli annunciati colloqui con l’Iran. “Questo è un presidente che preferisce sempre una soluzione pacifica“, ha aggiunto Rubio, riferendosi a Donald Trump, nel corso di una conferenza stampa durante la riunione ministeriale sui minerali critici a Washington.