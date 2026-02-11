Hollywood piange James Van Der Beek: a 48 anni, addio a Dawson di “Dawson’s Creek”

Mondo di Hollywood a lutto per la morte di James Van Der Beek, l’indimenticabile protagonista della serie tv “Dawson’s Creek“. L’attore è morto nella giornata di oggi, all’età di 48 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon al terzo stadio. A dare la notizia è stata la moglie, Kimberly Brook, con un commovente messaggio pubblicato sul profilo Instagram dell’attore. “Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia“, ha scritto. “Ci sarà tempo per condividere i suoi desideri, il suo amore per l’umanità e il valore che attribuiva al tempo. Per ora chiediamo rispetto e privacy mentre piangiamo nostro marito, padre, figlio, fratello e amico“.

Padre di sei figli, Van Der Beek aveva rivelato nel novembre 2024 di aver ricevuto la diagnosi nell’agosto 2023 e di aver affrontato la malattia in forma privata per oltre un anno. Nato professionalmente sul piccolo schermo, l’attore statunitense è diventato celebre a livello internazionale grazie al ruolo di Dawson Leery nella serie teen “Dawson’s Creek“, andata in onda dal 1998 al 2003 per sei stagioni. Un personaggio che ha segnato un’intera generazione e lo ha consacrato tra i volti simbolo della televisione di fine anni ’90.