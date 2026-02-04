Grave incidente stradale sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: operaio investito durante lavori Anas

Incidente nei pressi dell’area di parcheggio di Pizzo, in provincia di Vibo Valentia: un addetto alla manutenzione del verde, impegnato per ANAS, è stato travolto da un furgone e trasportato in ospedale. Sul posto Forze dell’Ordine e squadre Anas per i rilievi e il ripristino della viabilità

Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, il traffico in direzione sud è rallentato nei pressi dell’area di parcheggio di Pizzo (km 342,000) in provincia di Vibo Valentia, a causa di un incidente che ha coinvolto un operaio di una ditta incaricata da Anas per i lavori di manutenzione del verde. Per cause in corso di accertamento, un furgone in transito nei pressi del cantiere ha investito l’operaio, che è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti del caso e per il ripristino della regolare viabilità.

