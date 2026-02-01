Grande successo per il 1° Cross Città di Filadelfia | INTERVISTE

Un debutto con i fiocchi quello della stagione della Corsa Campestre in Calabria, con il 1° Cross Città di Filadelfia, prima assoluta per la competizione in questa località. L’organizzazione, curata dall’ASD Filadelfia Atletica, società di casa guidata dal presidente Enzo Buccinnà e dalla FIDAL Calabria, ha trasformato l’area tra Filadelfia e Pizzo Calabro in un percorso in cui si sono misurati i migliori runner della Regione. Gli atleti hanno risposto alla grande con più di 300 partecipanti distribuiti fra le varie categorie in gara.

Nel servizio realizzato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, un reportage sull’evento.