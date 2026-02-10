Gli USA cedono il comando di 3 basi Nato all’Europa: coinvolta anche l’Italia

Gli Stati Uniti sono pronti a cedere alcuni comandi regionali di primo piano della Nato ai Paesi europei, in linea con la volontà di Donald Trump di responsabilizzare l’Europa alla difesa. Lo hanno rivelato due diplomatici dell’Alleanza, secondo cui Washington trasferirà la leadership del comando Nato di Napoli, che si concentra sul fronte sud, all’Italia e la leadership del comando di Norfolk in Virginia, che si concentra invece sul nord, alla Gran Bretagna. Nel frattempo, gli Stati Uniti assumeranno il comando delle forze marittime della Nato con sede nel Regno Unito.

Ci sarebbe anche una terza base, quella di Brunssum, con la zona di responsabilità – Europa orientale, che dovrebbe passare su base rotazionale a Polonia e Germania.