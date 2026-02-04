Gli studenti del “Righi-Boccioni-Fermi” al servizio di Reggio Calabria: idee progetti per il futuro della città | INTERVISTE

Si dice sempre che i giovani sono il futuro. In questo caso, i giovani quel futuro lo disegnano e provano a costruirlo. Gli studenti del Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria, diretto dalla prof.ssa Anna Maria Cama, hanno presentato progetti e idee per il miglioramento di Reggio Calabria nel corso del convegno “La Comunità e la Città” tenutosi nella mattinata odierna, mercoledì 4 febbraio, presso l’Aula Magna dell’Istituto “Augusto Righi”.

Gli studenti hanno sviluppato percorsi d’eccellenza all’interno di progetti curriculari ed extracurriculari, offrendo un contributo concreto al presente e al futuro del territorio. Nello specifico, i diversi indirizzi presenteranno i seguenti lavori:

Costruzione, Ambiente e Territorio (Geometra): Rilievi e progetti di Piazza Italia, del Castello Aragonese, del portale Vitrioli e di Piazza De Nava; progettazione di orti sociali e riqualificazione di beni confiscati alla mafia, progetto “We Build”.

Trasporti e Logistica (Aeronautico): Progetti di infrastrutture e mobilità, focus su porto ed aeroporto.

Ottico e Odontotecnico: Presentazione del progetto “Noi per voi”, un servizio solidale che consente a persone in stato di necessità di ottenere gratuitamente misurazioni della vista, lenti e apparecchi odontotecnici per bambini di famiglie in difficoltà.

Agrario: Progetto di gestione del verde presso il Seminario Arcivescovile della città.

Presentati i risultati di “Musicarte”, un’iniziativa di inclusione che sta riscuotendo grande successo attraverso mostre ed esposizioni itineranti.

Anna Maria Cama, dirigente scolastico del Polo Tecnico Professionale Righi-Boccioni-Fermi, ha dichiarato ai microfoni di StrettoWeb: “è una nostra vocazione, in qualità di Polo Tecnico Professionale, interagire con le istituzioni e con la città. Riteniamo che i ragazzi imparino di più se nell’attività pratica che svolgono fanno qualcosa a favore della città. Illustrati progetti di costruzione, ambiente e territorio; di trasporti e logistica; di biotecnologia; ottica; odontotecnica; dell’agrario. Progetti che spaziano dalla progettazione di spazi comuni alla realizzazione di protocolli per l’intervento, la custodia e la manutenzione di spazi verdi; la produzione di occhiali e apparecchi ortodontici per bambini bisognosi“.

Domenico Arfuso, neodiplomato del Polo Tecnico Righi-Boccioni-Fermi, ha dichiarato a StrettoWeb: “abbiamo presentato i progetti realizzati con l’azienda WeBuild. Ci siamo concentrati su riqualifiche e miglioramenti di aree e strutture soggette a degradazione nella nostra città. Io e il mio gruppo ci siamo concentrati su un progetto di riqualificazione di Piazza del Popolo a Reggio Calabria. Siamo andati a confermare il mercato che c’era prima, in maniera da migliorare l’approccio fra cittadini e coloro che cercano di affermarsi in ambito lavorativo.

Andiamo a migliorare l’integrazione sociale e la salvaguardia dell’ambiente. Abbiamo idealizzato una tettoia attraverso la quale delle turbine generano energia pulita per alimentare il nostro mercato e gli edifici già esistenti; una pavimentazione artificiale che, camminando, genera energia cinetica per alimentare il mercato“.