Giubilei su Vannacci: “traditore, deve dimettersi da europarlamentare”

L’abbandono della Lega da parte di Roberto Vannacci ha creato un’enorme discussione. Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura definisce il generale “un traditore, per colpa sua l’anno prossimo rischia di vincere la sinistra”. “Se ora esce e crea la sua nuova formazione politica – sostiene Giubilei – deve dimettersi da europarlamentare”.

Poi accusa: “Vannacci sta compiendo tutta questa aberrazione avendo copiato quello che è il nome e il logo di Nazione futura”, afferma, annunciando nuovi passi legali.