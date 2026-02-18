Giro dei due mari con Marzia, all’Università di Messina la presentazione ufficiale dell’evento

Si terrà venerdì alle 10, all’interno dell’Aula Magna del Rettorato, la presentazione ufficiale della decima edizione del Giro dei due Mari con Marzia, la manifestazione cicloturistica che si svolgerà il 20, 21, 22 e 23 maggio con l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche e mentali che emarginano i diversamente abili e promuovere il turismo lento e sostenibile. Alla conferenza stampa ospitata dall’Università di Messina, durante la quale verrà presentata anche la nuova maglia degli atleti, saranno presenti la Rettrice Giovanna Spatari, Marzia insieme al papà Gianni e il presidente dell’Asd Cicloturistica Castanea (che organizza e promuove la manifestazione) Giacomo Crisafulli. Inoltre, sarà presente la Delegata per la Sicilia della Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) Roberta Cascio, insieme a Salvo Campanella, atleta paralimpico siciliano, a Gianluca Venuti del Movimento Sportivi Milazzesi e alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Angelo Paino Domizia Arrigo.

Inoltre, in serata, alle 19, la manifestazione verrà presentata anche al villaggio di Castanea, sede del Giro e dell’Asd Cicloturistica Castanea, al Salone Monsignor Isaja di Castanea. Lì saranno presenti, tra gli altri, i residenti del paese, i soci della Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso, i membri della Cicloturistica, l’associazione Giovanna d’Arco e le altre associazioni del territorio.

Le dichiarazioni

“La prima novità di quest’anno è il prolungamento del Giro, con un giorno in più: invece di tre giorni, il nostro viaggio fra i comuni messinesi durerà quattro giorni, con l’aggiunta anche di Patti fra le tappe“, spiega Gianni Raineri. Prosegue, in continuità con il percorso avviato l’anno scorso, la visita nelle scuole: “anche quest’anno incontreremo dirigenti scolastici, docenti e studenti, e fra i nuovi appuntamenti c’è quello all’Istituto Comprensivo Paino, scuola a indirizzo sportivo”, anticipa il papà di Marzia.