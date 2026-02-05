Giovani, legalità e futuro: consegnate le borse di studio della Fondazione Scopelliti | FOTO e INTERVISTE

Veicolare la legalità e omaggiare la memoria di un’importante figura per la città di Reggio Calabria, il tutto con un’attenzione particolare verso i giovani. Questo l’obiettivo dietro la consegna delle borse di studio agli studenti vincitori del concorso nazionale Antonino Scopelliti, tenutasi oggi, giovedì 5 febbraio, presso l’atrio del Teatro Cilea di Reggio Calabria. Il bando, articolato in diverse sezioni, è stato rivolto agli studenti delle classi quinte della scuola primaria per quanto riguarda la sezione artistico – figurativa, delle classi terze della scuola secondaria di primo grado per la sezione letteraria e del biennio della scuola secondaria di secondo grado per la sezione social media.

La traccia del concorso, dal titolo “Uguali e diversi: crescere insieme nel rispetto”, trae ispirazione dal discorso tenuto dall’On. Mara Carfagna in data 25 novembre 2021 presso la Camera dei deputati in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e dalle grandi battaglie sostenute da Tina Lagostena Bassi, avvocato che già negli anni 60 ha cercato di dare una svolta ai processi che vedevano le donne vittime del maschilismo presente nei tribunali.

Gli studenti partecipanti sono stati invitati ad affrontare la questione della parità di genere, riflettendo sulle dinamiche di una società in continua trasformazione, dove le pari opportunità tra uomini e donne sono ancora un traguardo da raggiungere pienamente.

Di seguito la lista dei premiati: