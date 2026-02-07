“Giovani e droga”: confronto pubblico promosso dal Kiwanis Club Cosenza Città degli Enotri

Un tema delicato e urgente come quello della diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani è stato al centro dell’incontro pubblico “Giovani e droga”, promosso dal Kiwanis Club Cosenza Città degli Enotri, svoltosi ieri sera presso il Regal Garden di Pianette di Rovito. L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente del Club Delly Fabiano, che ha moderato i lavori, ha registrato una partecipazione attenta e numerosa, confermando l’interesse crescente verso momenti di approfondimento e prevenzione su una problematica che coinvolge famiglie, istituzioni e comunità educante.

Dopo i saluti istituzionali affidati a Nunzio Spampinato, governatore eletto del Distretto Italia–San Marino, e a Claudio De Luca, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, la serata è entrata nel vivo con le relazioni di Vincenzo Capomolla, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, e del giornalista Attilio Sabato, direttore di TEN, che hanno affrontato il tema sotto il profilo giudiziario, sociale e informativo, evidenziando dinamiche, rischi e strategie di contrasto.

A seguire, sono intervenuti Giuliano Arabia (Kiwanis Club Rende), Vittorio Lombardi (Kiwanis Club Cosenza Città degli Enotri) e Antonello Mirabelli (Kiwanis Club Cosenza), contribuendo ad ampliare il confronto e sottolineando l’importanza di un’azione coordinata tra realtà associative e istituzioni. A concludere l’incontro è stato Basilio Valente, governatore del Distretto Italia–San Marino, che ha ribadito il ruolo del Kiwanis nel promuovere iniziative a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare attenzione alla prevenzione e alla formazione.

La serata si è confermata un successo sia per la qualità degli interventi sia per il coinvolgimento del pubblico, che ha seguito con partecipazione il dibattito. Nel corso della cerimonia, inoltre, il Kiwanis Club Cosenza Città degli Enotri ha accolto ufficialmente due nuovi soci, un ingresso che rafforza ulteriormente la compagine associativa e testimonia la vitalità del Club e la crescente adesione ai suoi valori di servizio e impegno civile.