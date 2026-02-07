Giovane calabrese muore dopo il parto, indagano i carabinieri

Una giovane di 36 anni, di Scalea, in provincia di Cosenza, è morta dopo aver partorito una bambina nell’ospedale di Lagonegro in Basilicata. La neonata è in buone condizioni. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lagonegro, coordinati dalla Procura della Repubblica della stessa città lucana. “È doveroso che sia fatta chiarezza in tempi rapidi”, è quanto lo hanno scritto, in una nota congiunta, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l’assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, il quale hanno espresso “vicinanza e solidarietà alla famiglia della giovane donna tragicamente scomparsa dopo il parto nell’ospedale di Lagonegro”.

Intanto, la Direzione dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo “ha istituito un gruppo tecnico interno con lo scopo di chiarire tutti gli aspetti della vicenda”.