Giornata Internazionale Epilessia, Cuccì: “importante che la comunità comprenda questa malattia”

Grande partecipazione al Comune di Messina all’evento promosso in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia 2026 nato dalla collaborazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e del Comune di Messina e coordinato dalla dott.ssa Laura Rosa Pisani, Direttore F.F. dell’U.O.C. di Neurologia – P.O. “G. Fogliani” di Milazzo, L’incontro intitolato “Giornata internazionale dell’epilessia 2026: Oltre la Crisi. Noi – Prendere per mano la patologia… verso un cammino consapevole”. L’iniziativa a scopo esclusivamente divulgativo, ospitata presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina, ha visto la presenza di numerosi partecipanti tra cui scuole, professionisti sanitari, professori universitari e istituzioni con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su una condizione neurologica che interessa milioni di persone nel mondo.

Il dott. Giuseppe Cuccì, Direttore Generale dell’ASP Messina, ha dichiarato: “la Giornata Internazionale dell’Epilessia rappresenta un’importante occasione per rafforzare il nostro impegno nella lotta contro lo stigma e la disinformazione legata a questa patologia. Siamo determinati a fornire supporto e risorse a pazienti e familiari, affinché possano affrontare la vita con maggiore consapevolezza e serenità Ci impegniamo a sviluppare programmi di formazione per professionisti e campagne informative per il pubblico, affinché la comunità possa comprendere meglio l’epilessia e le sue implicazioni, contribuendo così a una maggiore inclusione sociale”.

Federico Basile, Sindaco di Messina, ha affermato: “la nostra città è vicina a tutti coloro che affrontano l’epilessia. Questa Giornata non solo ci permette di riflettere sulle sfide quotidiane delle persone affette, ma anche di rinnovare il nostro impegno per l’inclusione e il sostegno. Insieme, possiamo migliorare la qualità della vita di molte persone”. L’assessore comunale alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore ha aggiunto: “è fondamentale promuovere una corretta informazione sull’epilessia. Solo attraverso la conoscenza possiamo combattere il pregiudizio e garantire un ambiente di sostegno per le persone colpite. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare ai nostri eventi, per apprendere e condividere esperienze“.

Inoltre Laura Pisani, Direttore f.f. Neurologia all’Ospedale Fogliani e organizzatrice dell’evento, ha dichiarato: “la Giornata dell’Epilessia è un’importante opportunità per unire le forze e sensibilizzare il pubblico. Vogliamo costruire un sostegno non solo per i malati, ma per tutta la comunità, dimostrando che insieme possiamo superare le difficoltà che questa patologia comporta. A livello mondiale, l’epilessia è spesso trascurata. È tempo di rinnovare il nostro impegno nella ricerca di cure innovative e sostenibili. Le nuove terapie stanno cambiando il paradigma di trattamento e offrono speranza a molti pazienti“.

Il prof. Francesco Pisani, già docente di Neurologia all’Università di Messina, ha concluso: “il progresso nella conoscenza dell’epilessia deve andare di pari passo con il supporto e la valorizzazione dei pazienti. La nostra società deve diventare un luogo di accettazione e comprensione, dove ogni individuo possa sentirsi libero di vivere la propria vita n occasione della Giornata dell’Epilessia, il nostro impegno è rendere accessibili ai pazienti e ai professionisti le più recenti innovazioni diagnostiche e terapeutiche. L’epilessia è un disturbo eterogeneo che richiede un approccio di rete e di precisione: combiniamo EEG ad alta densità, stereo-EEG, MEG e risonanza magnetica avanzata per identificare con accuratezza le reti epilettogene. La medicina di precisione, basata su dati genetici e biomarcatori, sta trasformando le scelte terapeutiche, dalla farmacoterapia mirata alle tecniche di neurostimolazione e alla chirurgia guidata dalla connettività.

La nostra priorità è triplice: diagnosi tempestiva e corretta, terapia personalizzata, e continuità assistenziale lungo il percorso di vita. Promuoviamo integrazione tra clinica, ricerca e tecnologia: algoritmi di intelligenza artificiale per la rilevazione delle crisi, telemedicina per il monitoraggio domiciliare, e percorsi multidisciplinari che includono neuropsicologia e supporto psicosociale. Vogliamo ridurre la refrattarietà e migliorare la qualità di vita, con particolare attenzione ai bambini, agli adolescenti e alle donne in età fertile. Chiediamo collaborazione tra istituzioni, università, associazioni di pazienti e territorio. L’epilessia non definisce la persona: con cura basata sull’evidenza, informazione corretta e lotta allo stigma, possiamo garantire opportunità, autonomia e sicurezza a chi convive con la malattia”.

L’ASP di Messina e il Comune invitano tutti a partecipare attivamente alle iniziative della Giornata dell’Epilessia, per conoscere meglio questa condizione e sostenere chi è affetto dall’epilessia. Insieme possiamo costruire una comunità più consapevole e solidale. Tutti i relatori hanno fatto interventi di grande spessore.

Nel dettaglio, durante l’iniziativa sono intervenuti il Sindaco di Messina Federico Basile, il Direttore Generale ASP Messina Giuseppe Cuccì e l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, la dott.ssa Laura Rosa Pisani Direttore F.F. U.O.C. Neurologia – P.O. “G. Fogliani” di Milazzo, il Prof. Francesco Pisani già Docente di Neurologia presso Università degli Studi di Messina, la Prof.ssa Gabriella Di Rosa Direttore U.O.C. Neuropsichiatria Infantile – A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina, la dott.ssa Ada Betto Direttore U.O.C. Pediatria – P.O. “G. Fogliani” di Milazzo, il dott. Salvatore M. Scarpaci, Direttore U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Pronto Soccorso – P.O. “G .Fogliani” di Milazzo, il dott. Simone Fogliani Direttore F.F. U.O.C. Diagnostica per Immagini – P.O. “G. Fogliani” di Milazzo, la dott.ssa Francesca La Rocca Dirigente Medico U.O.C. Diagnostica per Immagini – P.O. “G .Fogliani” di Milazzo, il dott. Giovanni M. Pagani, Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione – P.O. “G.Fogliani” di Milazzo, la dott.ssa Margherita Scibilia Dirigente Medico U.O.C. Anestesia e Rianimazione – P.O. “G. Fogliani” di Milazzo, il dott. Antonino Chillura Dirigente Medico U.O.C. Neurologia P.O. “G. Fogliani” di Milazzo, la dott.ssa Eliana Tripodo Dirigente Medico Responsabile Screening Cardiovascolare ASP Messina, il dott. Giuseppe Ruggeri Dirigente Medico Assistenza dei pazienti fragili ASP Messina, la Dott.ssa Claudia La Verga Tecnico di Neurofisiopatologia e la Dott.ssa Adriana Laganà Coordinatore Infermieristico U.O.C. Neurologia – P.O. “G. Fogliani” di Milazzo.

Argomenti cardine dell’evento sono stati il riconoscimento e la gestione delle crisi epilettiche nonché l’importanza della diagnosi precoce, l’inclusione sociale e lotta allo stigma e la presa in carico e gestione complessa dei pazienti affetti da questa patologia, sottolineando l’importanza di diffondere conoscenze corrette per costruire una comunità più consapevole e solidale all’interno di una quotidianità informata.