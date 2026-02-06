Giornata Internazionale dell’Epilessia, eventi in Sicilia ed al GOM di Reggio Calabria

Anche quest’anno in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia molte saranno gli eventi e le iniziative che si svolgeranno nella Macroregione LICE Calabria e Sicilia e molti monumenti si illumineranno di viola, come il Castello dei Conti di Modica ad Alcamo e il Palazzo Senatorio Cavarretta a Trapani simbolo della lotta all’Epilessia. L’iniziativa, organizzata dalla Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) e dalla Fondazione LICE, ha come obiettivo quello di accendere una “luce speciale” sull’importanza dell’inclusione sociale delle Persone con Epilessia, dalla scuola al lavoro.

“C’è ancora pregiudizio e ignoranza”

“L’Epilessia è ancora una malattia stigmatizzante – sottolinea la Dott.ssa Loretta Giuliano, Coordinatore Macroarea Calabria Sicilia della LICE e neurologa presso la Clinica Neurologica

Policlinico “G. Rodolico-San Marco” Via S. Sofia 78, 95123 Catania-attorno alla quale c’è ancora pregiudizio e ignoranza. La Lice Regionale Calabria- Sicilia ha previsto sull’intero territorio delle regioni coinvolte un programma di eventi, che mirano alla sensibilizzazione e solidarietà per combattere il pregiudizio e lo stigma sull’epilessia. Nei diversi eventi, inoltre, ci sarà il coinvolgimento di istituzioni locali politiche e scolastiche, associazioni di pazienti, volontari, famiglie. Si procederà infine all’inaugurazione di nuove panchine viola e all’illuminazione di monumenti distribuiti sull’intero territorio delle regioni”.

Illuminazione dei monumenti

Si rinnova la tradizionale illuminazione dei monumenti italiani: i monumenti delle principali città italiane si coloreranno di viola, il colore della lotta all’Epilessia. Numerose le manifestazioni previste nella Macroarea Sicilia e Calabria:

50 milioni di persone colpite nel mondo

Con oltre 50 milioni di persone colpite nel mondo, l’Epilessia è una delle malattie neurologiche più diffuse, per questo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto l’Epilessia come malattia sociale. Si stima che nei Paesi industrializzati interessi circa 1 persona su 100: in Italia soffrono di Epilessia circa 600.000 persone, ben 6 milioni in Europa. Nei Paesi a reddito elevato, l’incidenza dell’Epilessia presenta due picchi, rispettivamente nei primi anni di vita e dopo i 75 anni. Nel 2022 l’OMS ha ratificato il Piano d’Azione Globale Intersettoriale per l’Epilessia e gli altri Disturbi Neurologici 2022 – 2031 (Intersectorial Global Action Plan for Epilepsy and other Neurological Disorders, IGAP), il primo piano d’azione globale sulla gestione dell’epilessia, che detta fondamentali obiettivi per gli Stati Membri nei prossimi dieci anni.

Gli scopi principali dell’IGAP sono: ottenere l’assistenza sanitaria universale con la fornitura di medicinali essenziali e tecnologie di base necessarie per la loro gestione; l’aggiornamento delle politiche nazionali esistenti riguardo l’Epilessia e gli altri disturbi neurologici, con idonee campagne di sensibilizzazione e programmi di advocacy; la realizzazione di programmi intersettoriali destinati alla promozione della salute del cervello e alla prevenzione dei disturbi neurologici; lo sviluppo di un’idonea legislazione al fine di promuovere la lotta allo stigma e proteggere i diritti umani delle Persone con Epilessia.