Gioiosa ionica e Locride: Vincenzo Mazzaferro propone il “Laboratorio permanente dei Comuni” per una nuova governance territoriale

Una visione che guarda oltre i confini del singolo campanile per abbracciare l’intero comprensorio della Locride. Vincenzo Mazzaferro, capogruppo di minoranza a Gioiosa, interviene nel dibattito politico territoriale con una riflessione profonda che pone al centro il metodo amministrativo e la collaborazione istituzionale come uniche chiavi per il riscatto del territorio. “Nelle nostre comunità locali – osserva il dirigente provinciale di Forza Italia – convivono criticità storiche e segnali concreti di vitalità. La politica oggi è chiamata a un passo in avanti: riconoscere e valorizzare queste forze attraverso visione, metodo e nuove forme di cooperazione tra enti. Gioiosa Ionica rappresenta uno dei luoghi in cui queste dinamiche emergono con forza, offrendo spunti di riflessione validi per l’intero comprensorio”.

Un punto centrale della riflessione di Mazzaferro riguarda la gestione della fragilità. “Il lavoro portato avanti sul fronte della disabilità da associazioni, famiglie e operatori a Gioiosa Ionica e nella Locride costituisce un patrimonio prezioso. La disabilità non è un tema settoriale, ma un indicatore della qualità di una comunità. Affrontare questo tema seriamente significa investire in servizi adeguati e coordinamento, superando le frammentazioni che oggi creano disuguaglianze tra Comuni limitrofi”.

La proposta operativa lanciata da Vincenzo Mazzaferro è la creazione di un Laboratorio permanente dei Comuni della Locride. Non un nuovo ente burocratico, ma un metodo di lavoro leggero e operativo: “Uno spazio di confronto periodico tra sindaci, amministratori e consiglieri – di maggioranza e opposizione – insieme alle energie civiche e alle competenze tecniche del territorio. Questo strumento deve affrontare temi strategici: dalla tutela dell’ambiente ai servizi sovracomunali, dallo sviluppo locale al contrasto allo spopolamento”.

Per Mazzaferro, la sfida della modernità si gioca sulla trasparenza e sulla condivisione. “Governare territori complessi richiede percorsi chiari, soprattutto quando si incide su ambiente e pianificazione urbana. La distanza tra istituzioni e cittadini si riduce solo con il coinvolgimento reale. Gioiosa Ionica può svolgere un ruolo significativo in questo processo, dimostrando che anche da posizioni di minoranza è possibile contribuire in modo costruttivo allo sviluppo territoriale. Molti amministratori operano con serietà in condizioni difficili, ma è il modello di governance che va aggiornato”.

“La sfida riguarda tutti – conclude Mazzaferro – perché valorizzare il capitale umano e sociale della Locride significa costruire uno sviluppo reale, fondato su fiducia e partecipazione. Un laboratorio territoriale permanente potrebbe rappresentare il primo passo per costruire una Locride finalmente coesa, capace di pensarsi e agire come un unico, grande sistema”.