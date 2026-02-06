Gioia Tauro, scelto il nuovo direttore del coro diocesano | NOME

E’ una laica, Lucia Ioculano, il nuovo direttore del coro diocesano. La decisione è stata presa dal vescovo Giuseppe Alberti della diocesi di Oppido Mamertina – Palmi dopo una lunga riflessione ed è stata comunicata dopo la partenza di don Domenico Lando nella diocesi di Westminster, dove svolgerà il suo ministero. Don Lando ha diretto magistralmente il coro diocesano per tredici anni, apportando un profondo cambiamento di mentalità (metanoia) e prospettiva in ogni cantore.

Lo scorso martedì, prima delle prove del coro diocesano, il vescovo Alberti ha voluto salutare i coristi riuniti nella Casa del Laicato Luciano Bux a Gioia Tauro, sottolineando che «non è mai il singolo a fare la differenza ma il gruppo. Un concetto molto cristiano che viene disatteso nelle nostre comunità. Dopo due anni in questa diocesi, sembra infatti che non sia chiaro, sembra che siano i singoli a fare le cose».

Per questi motivi, monsignor Alberti ha invitato ad ognuno di prendere consapevolezza dell’importanza del coro e della responsabilità di testimoniare, prima del canto. Il vescovo ha poi scandito il desiderio di valorizzare il coro diocesano, riconoscendone l’importanza all’interno della realtà ecclesiale, come “punto di riferimento” e garantendo la sua presenza. Al riguardo, è stata riaperta la scuola di Musica per la Liturgia, diretta dal direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano don Giuseppe Calimera, il quale ha accolto l’organista Giusy Alessi, che continuerà ad accompagnare il coro diocesano nel percorso di formazione musicale cristiana, insieme a lei, la cantante Caterina Francese terrà corsi di vocalità.

“Un’opportunità per crescere e maturare nella musica sacra, contribuendo a migliorare la celebrazione liturgica“, ha concluso il vescovo. La Ioculano, dottore commercialista e governatore eletto del Distretto 77 Sicilia Calabria di Serra International Italia, si è formata all’interno del coro e della scuola diocesana di Musica per la liturgia, conseguendo il diploma in Direzione di coro a servizio della chiesa e della Sacra Liturgia. La Ioculano ha sempre onorato ogni impegno, studiando con dedizione musica e liturgia e partecipando per anni come corsista al convegno “Celebriamo Cantando” delle Figlie della Chiesa a Roma, arricchendo così la sua esperienza pratica nella liturgia.