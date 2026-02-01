Gioia Tauro, presentato il volume “Rocco Giuseppe Tassone, Poeta Esistenzialista – 50 anni di poesia”

Il 30 gennaio, presso la sede Pensionati Gioia Tauro, alla presenza di autorità civili e militari, è stato presentato il volume “Rocco Giuseppe Tassone Poeta Esistenzialista 50 anni di poesia – la bio-bibliografia, la critica e la poetica di un poliedrico autore”, uscito in occasione del cinquantesimo di poesia del poeta candidonese di nascita ma gioiese per residenza. Ha relazionato la prof Caterina Sorbara – scrittrice, interventi di Natal Zucco, Cettina Tripodi, Antonio Catanante e Carmelo Cocolo in rappresentanza delle associazioni che hanno patrocinato l’evento e di alcune persone presenti in sala. Sono state lette alcune liriche del Tassone dalla prof Enza Versace.

Numeroso il pubblico partecipante all’evento proveniente da diverse zone della Calabria e con una rappresentanza dell’arma dei Carabinieri, a tutti è stato fatto omaggio di una copia del volume. Il libro ha avuto il patrocinio morale gratuito da parte di 37 istituzioni internazionali sia Italiane che Spagnole, Egiziane, Venezuelane, Messicane e Colombiane e, tra gli altri enti si può citare l’Accademia Della Lingua Siciliana di Palermo, l’Accademia Amici Della Sapienza di Messina, le associazioni: Calabria Nuova di Grisolia, LaudiBo di Laureana di Borrello, Sibilla di Cinquefrondi, Ali e Radici di San Felice a Cancello, Pro-loco Coreno Ausonio, Nuova accademia dei Bronzi Catanzaro, RRM3 Egitto, Istituto Italiano di Cultura Napoli, Centro Cultura e Spiritualità Gela, Mister Hunters Rende, Photo Bella San Giorgio a Cremano, Ass. Volontariato Centro Ascolto Stella del Mare Catanzaro, Fondazione Pina Alessio Gioia Tauro, Associazione Tantalo Cadiz Spagna, Croparamas Messico, Medma Arte Rosarno, Il Parnaso Canicattì, Centro Studi Medmei Rosarno, Nefelismos Venezuela etc e il paese natale dell’autore il comune di Candidoni.

Hanno partecipato al dibattito tra gli altri la prof Miriam Costa, la prof Cavallaro, il dottore Edoardo Macino, il dottor Giuseppe Ribuffo, il rag Castellano. La voluminosa opera del Tassone è attualmente di 83 libri editi tra poesia, saggistica, storia, etnografia, iconografia religiosa, scienze ed è presente in oltre 500 antologie. Molte le sue traduzioni e pubblicazioni in altre lingue del centro-sud America, Spagna, Egitto, India, Cina, Bulgaria, Albania, Francia.