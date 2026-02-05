Gioia Tauro: online il bando su nuove concessioni marittime, per costruire strutture ricettive legate al turismo | INFO

Il comune di Gioia Tauro, guidato dal sindaco avvocato Simona Scarcella, ha pubblicato in questi giorni un avviso pubblico per il rilascio di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture ricettive con finalità turistica e ricreativa. L’individuazione di queste aree trova conforto nelle previsioni del vigente piano comunale spiaggia e delle norme tecniche di attuazione allegate allo stesso. Quest’anno un’ulteriore novità: sono state individuate delle aree demaniali e marittime da affidare in concessione alla nautica di diporto.

La scelta del comune di Gioia Tauro risponde all’indirizzo politico dell’amministrazione comunale finalizzato ad assicurare, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, paesaggistica ed ambientale, la migliore utilizzazione del suolo demaniale marittimo. In tal senso il Sindaco Simona Scarcella esplicita quelle che sono le ragioni di questa scelta politica: “abbiamo inteso avviare un percorso finalizzato all’uso razionale delle aree demaniali che compongono il nostro litorale. Gioia Tauro può beneficiare della ricchezza di una spiaggia meravigliosa e di un mare, che grazie all’importante lavoro realizzato dalla guardia costiera, negli ultimi due anni si è dimostrato pulito ed attrattivo per tantissimi turisti”.

“I nostri uffici si sono pertanto impegnati a dare attuazione agli indirizzi già integrati nel vigente piano spiaggia comunale ed a predisporre un avviso pubblico, uniformato alla normativa eurocomunitaria preordinata a garantire la massima partecipazione e trasparenza delle procedure, idoneo ad attuare un uso razionale dei beni demaniali che sono affidati alla gestione del comune di Gioia Tauro. L’avviso pubblico prevede la concessione demaniale marittima per finalità turistica ricreativa di ben 16 aree”.

“Ulteriori tre aree saranno destinate all’attività di nautica di diporto, anche questa particolarmente importante per un territorio come quello Gioiese. Il nostro obiettivo è di portare lavoro e occupazione nella nostra città. Sono tantissime le opportunità di sviluppo e di promozione turistica e commerciale del territorio che siamo certi che le norme di attuazione del bando, costruite sulla base dei criteri per la gestione degli appalti pubblici, rappresentino una garanzia di massima legalità nell’espletamento della gara”.

“La nostra amministrazione sta lavorando incessantemente per traghettare la nostra città da un immobilismo ingiustificato che per anni ha pregiudicato ogni possibilità di sviluppo e di crescita. Noi crediamo fermamente nella potenzialità del nostro territorio e siamo convinti che con il supporto di tutte le istituzioni riusciremo a far crescere il commercio e la ricchezza della nostra comunità ed in quelle limitrofe”. Il bando, che scade il prossimo 4 marzo, è accessibile sul sito istituzionale dell’ente e contiene l’indicazione specifica di tutti i requisiti necessari per poter accedere allo stesso.