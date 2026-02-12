Gioia Tauro, il sindaco Scarcella: “basta falsità e manipolazioni contro la città”

Gioia Tauro, il sindaco Scarcella: "non si tratta di critiche costruttive ma di insinuazioni che gettano discredito su un professionista e sull’intero lavoro dell’Amministrazione"

scarcella

Negli ultimi giorni sono circolate accuse che dipingono il sindaco Simona Scarcella come “nemica della città, un’immagine completamente falsa. Allo stesso tempo, Aldo Alessio ha diffuso false parole e manipolato informazioni senza alcun titolo nello statuto della Compagnia teatrale Giangurgolo per intervenire o attaccare l’Amministrazione e la cittadinanza”. “Il dirigente dell’Ufficio tecnico è stato ridicolizzato sui social con post che distorcono il suo operato e quello dell’Ente. Non si tratta di critiche costruttive – afferma il sindaco – ma di insinuazioni che gettano discredito su un professionista e sull’intero lavoro dell’Amministrazione”.

“La Compagnia teatrale Giangurgolo, uno dei tanti fiori all’occhiello assieme a tutte le altre associazioni presenti sul territorio, sarà supportata dall’Amministrazione per esibirsi su palcoscenici sicuri e agibili, insieme a tutte le realtà associative che ne faranno richiesta”, evidenzia. Il sindaco ribadisce “la piena fiducia nel dirigente e negli uffici e invita tutti a verificare le informazioni prima di diffonderle, privilegiando un dialogo basato sui fatti e sulla verità”.

