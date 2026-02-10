Gioia Tauro, il 13 febbraio l’incontro “TuttInLibro – Crescere con la lettura accessibile” | INFO

Il Presidio Nati per Leggere di Gioia Tauro presenta “TuttInLibro – Crescere con la lettura accessibile”, un incontro dedicato ai diritti delle bambine e dei bambini 0–6 anni e alla promozione di pratiche di lettura inclusive, capaci di raggiungere tutte le famiglie e ridurre le disuguaglianze educative. Sarà presente l’Assessore regionale all’Istruzione, Sport e Politiche per i Giovani, Avv. Eulalia Micheli, la cui partecipazione conferma l’impegno della Regione Calabria verso politiche educative orientate all’accessibilità e all’inclusione nella prima infanzia.

Porteranno i saluti anche il Sindaco di Gioia Tauro, Avv. Simona Scarcella, e il Sindaco di Bagaladi, Ing. Santo Monorchio.

Interventi di Bruna Triveri, Tiziana Scarcella, Sofia Ciappina, Maria Sammarro e Maria Zema, che approfondiranno il valore della lettura precoce come strumento di equità e partecipazione.

Evento inserito nel programma nazionale Leggimi 0–6, promosso da AIB e finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura.