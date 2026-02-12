Giochi Matematici, una nota scuola di Reggio Calabria fa un figurone e porta in finale tanti studenti | NOMI

“Una generazione di studenti che si distingue per impegno e determinazione, capace di esprimere il meglio di sé nelle discipline STEM attraverso un sistema integrato di didattica specialistica e orientativa, in grado di valorizzare preparazione, abilità e competenze”. Con queste parole la Dirigente Scolastica dell’I.C. “Vitrioli Principe di Piemonte – Galileo Galilei Pascoli” di Reggio Calabria, Dott.ssa Maria Morabito, sintetizza il significato delle brillanti prestazioni conseguite dagli studenti nelle competizioni scientifiche a carattere nazionale. Tra i risultati più recenti si colloca la partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo, dove ben venticinque studenti hanno ottenuto la qualificazione alle finali di Area. Il prossimo 6 marzo 2026 i finalisti si contenderanno l’accesso alle fasi nazionali per le rispettive categorie.

Per la categoria P3 si sono qualificati: De Franco Giuseppe, Ugochukwli Blessing Osinachi e Suraci Francesco. Per la categoria P4: Iannì Antonio, Curatola Evin e Albanese Andrea. Per la categoria P5: Suraci Caterina e Pitasi Chiara. Nella categoria S1: Licordari Niccolò, Iaria Nicolò Antonino, Romeo Francesco, Cama Renato e Paturzo Emanuele. Per la categoria S2: Mortara Luca, Macheda Lorenzo, Di Stefano Laura, Quattrone Arianna, Eleda Francesco, Costantino Leonardo e Fortugno Sebastiano. Infine, per la categoria S3: Castellani Attilio, Romeo Maria Chiara, Facciolo Domenico, Seminara Simone e Benedetto Giovanni.

Il traguardo raggiunto rappresenta un importante riconoscimento del valore di ciascun studente e testimonia l’efficacia di un approccio didattico-scientifico innovativo, orientato allo sviluppo del pensiero critico e delle competenze logico-matematiche. Si tratta di un modello formativo che conferma la qualità del percorso educativo offerto dalla scuola e che si propone come riferimento per una diffusione su scala più ampia.