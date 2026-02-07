Giochi Matematici del Mediterraneo 2026: l’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Reggio Calabria alla Finale di Area

L’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Reggio Calabria conferma anche per l’anno scolastico 2025/2026 il proprio ruolo di eccellenza nel panorama educativo del territorio, distinguendosi per la qualità dell’offerta formativa degli studenti. In occasione dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2026, prestigiosa competizione a livello nazionale, numerosi alunni dell’“Istituto Maria Ausiliatrice” hanno superato con successo la Finale d’Istituto, accedendo alla successiva Finale di Area.

Il risultato ottenuto rappresenta una significativa conferma dell’efficacia del progetto educativo dell’“Istituto Maria Ausiliatrice”, fondato su una formazione solida, inclusiva e attenta alla valorizzazione dei talenti individuali, in piena coerenza con i valori educativi salesiani che caratterizzano l’identità della scuola.

La Finale di Area si svolgerà il 6 marzo 2026 presso il Liceo “Alessandro Volta”, dove gli studenti selezionati avranno l’opportunità di confrontarsi con coetanei provenienti da diverse realtà scolastiche, rappresentando con orgoglio l’“Istituto Maria Ausiliatrice”.

Gli alunni ammessi alla Finale di Area sono:

Categoria P3: Domenico Nucera, III A (primaria)

Categoria P4: Emily Pizzimenti IV A (primaria)

Categoria P5: Matteo Cosma V A (primaria)

Categoria S1: Giacomo Mauro, I A (secondaria I grado)

Categoria S2: Francesco Borrello, II A (secondaria I grado)

Categoria S3: Greta Cucè – III A(secondaria I grado)

Il successo conseguito è il frutto di un lavoro sinergico che coinvolge studenti, docenti e famiglie.

La Direttrice dell’Istituto, sr. Francesca Bucci e la Coordinatrice Didattica, sr. Paola Di Palo, esprimono viva soddisfazione per i risultati raggiunti e si congratulano con gli studenti per l’impegno, la determinazione e la serietà dimostrati. Un sentito ringraziamento e un plauso particolare sono rivolti all’insegnante Domenica Barillà e alla prof.ssa Vincenza Praticò, il cui lavoro competente, appassionato e costante ha contribuito in maniera determinante al successo degli alunni, confermando l’elevato livello professionale del corpo docente dell’“Istituto Maria Ausiliatrice”.

L’intera comunità scolastica si unisce alle congratulazioni, rinnovando l’impegno dell’“Istituto Maria Ausiliatrice” di Reggio Calabria nella promozione di percorsi educativi di qualità, orientati alla formazione integrale della persona e alla valorizzazione delle eccellenze.