Gambarie come Milano-Cortina 2026: i Giochi della Gioventù del Liceo L. Da Vinci

Successo ed entusiasmo per i Giochi della Gioventù di Sci Alpino che si sono svolti qualche giorno fa nella località aspromontana di Gambarie. Il consueto appuntamento organizzato dal Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria ha portato alla ribalta due talenti della disciplina Vincenzo Scordino della 4^ S, che ha concluso con 29”10, e Lucrezia Romeo Retez della 2^ D, con 29”68.

“Le attività sportive sono un elemento fondamentale per la formazione dei giovani, favoriscono lo sviluppo armonico della personalità ed educano ai valori fondamentali“. Così il Dirigente Scolastico, prof.ssa Antonella Borrello commenta la manifestazione, resa possibile grazie all’impegno delle professoresse Valentina Colella e Valeria Malavenda del Centro Sportivo Scolastico del Liceo. Come da tradizione i “Giochi” si svolgono in sinergia con lo Sci Club Slalom, la cooperativa Aspro Service e il Comune di Santo Stefano d’Aspromonte, rappresentato dal Sindaco Francesco Malara, partner storici dell’evento.

Durante la giornata, gli studenti si sono sfidati in una gara di slalom, mettendo alla prova abilità tecniche, concentrazione e spirito di squadra. L’evento ha saputo combinare competizione, divertimento e amicizia, elementi cardine dei Giochi della Gioventù e della

formazione educativa attraverso lo sport.

“L’iniziativa rappresenta anche un momento di aggregazione, rafforzando il senso di appartenenza alla scuola e alla comunità e valorizzando il legame con il territorio montano calabrese”, conclude Borrello.