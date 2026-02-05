Gabriella Durante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: il sogno azzurro dell’hockey da San Giovanni in Fiore

Tutto pronto per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Le primissime gare già in programma oggi, come tradizione, in anticipo sulla cerimonia d’apertura che si terrà domani a Milano con bis a Cortina. La kermesse dei 5 cerchi imbiancati durerà dal 6 al 22 febbraio. L’Italia schiera atleti in tutte e 16 le discipline ma, a differenza delle Olimpiadi estive, le presenze dall’estremo Sud d’Italia sono fortemente ridotte.

Nessun siciliano in gara, una sola calabrese presente, in ‘prestito’ dal Canada. Parliamo di Gabriella Durante, 25 anni, nata a Calgary (Canada) ma con i nonni originari di San Giovanni in Fiore. Di mestiere fa il portiere, ma non di calcio, bensì della Nazionale Femminile di Hockey su ghiaccio.

Ha vestito la maglia della Rel Torino e vanta alcune presenze internazionali con l’Ev Eagles Bolzano. In possesso di doppio passaporto, alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 vivrà il sogno olimpico vestendo la maglia azzurra e difendendone i pali con i suoi 180 cm di altezza portando un po’ di calore calabrese sul ghiaccio olimpico.