Futuro Nazionale, Vannacci: “registrato lo statuto”

Il partito del generale Roberto Vannacci “è nato stamattina, ha emesso il primo vagito da un notaio di nostra scelta e già è un grande successo”. Lo ha detto il fondatore di Futuro nazionale, a margine di un incontro a Chiavari.
“Il simbolo per la registrazione è stato depositato il 24 gennaio scorso. Oggi abbiamo registrato lo statuto del partito presso il notaio”, evidenzia Vannacci.
