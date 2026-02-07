Futuro Nazionale, Vannacci: “registrato lo statuto”

Il partito del generale Roberto Vannacci “è nato stamattina, ha emesso il primo vagito da un notaio di nostra scelta e già è un grande successo”. Lo ha detto il fondatore di Futuro nazionale, a margine di un incontro a Chiavari.

“Il simbolo per la registrazione è stato depositato il 24 gennaio scorso. Oggi abbiamo registrato lo statuto del partito presso il notaio”, evidenzia Vannacci.