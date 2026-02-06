Futuro Nazionale, Fini: “Vannacci sogna, vediamo i consensi. Governo contrasti idee filorusse”

”Vannacci sogna ad occhi aperti, vediamo quanti consensi raccoglierà. E se per ‘remigrazione’ intende rispedire a casa tutti i migranti, siamo di fronte a un’idea barbara e impossibile. Ci manca solo che parli anche di purezza dell’etnia o della razza!“. È quanto dichiarato da Gianfranco Fini, intervenuto ai microfoni della trasmissione “Il Punto G”, condotta da Giuliano Guida Bardi su Giornale Radio.

“Vannacci? Se tra i primi sostenitori del suo movimento ci sono i due parlamentari che hanno votato contro il provvedimento per continuare ad aiutare l’Ucraina, allora ci sono segnali concreti di un corteggiamento di posizioni dichiaratamente filorusse. Il governo, in particolar modo Meloni, Salvini e Tajani, devono contrastare con fermezza certe sue affermazioni preoccupanti“. Lo ha detto Gianfranco Fini intervenuto a “Il Punto G”, condotto da Giuliano Guida Bardi su Giornale Radio.