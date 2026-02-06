Futuro Nazionale, due parlamentari della Lega aderiscono al partito di Vannacci

Dopo Emanuele Pozzolo, altri due parlamentari aderiscono a Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, infatti, lasciano la Lega in polemica con la linea politica. “Dopo mesi di riflessioni, per me non scontate e semplici, ho deciso di uscire dalla Lega per ragioni politiche, in dissenso con un gruppo che non sento più mio e nel quale sento di non essere più utile. Sono stato nel 2014 uno dei fondatori del movimento politico di Matteo Salvini al Sud, quando fare politica per la Lega nel meridione era impresa proibitiva: un percorso da leghista del Sud durato anni e pieno di difficoltà, rinunce, discriminazioni subite sul territorio, violenze di ogni tipo e aggressioni dei centri sociali, di derisioni e commiserazione anche da parte di gente che poi si è ricreduta ed è entrata in Lega, al Sud, per convenienza, non certo per ragioni ideali e che prima insultava me e la Lega“, è quanto afferma Sasso. “Esco dalla Lega e scelgo di seguire il Generale Roberto Vannacci nella sua battaglia identitaria e sovranista”, rimarca Sasso.

“Sono costretto a dimettermi da un partito che continua a tradire la fiducia degli italiani. Aderisco a Futuro Nazionale: un progetto di Destra seria e vitale che non vuole far tornare la Sinistra al governo”, afferma Ziello.