Futura U19 in finale di Coppa regionale: sfida alla Gallinese per puntare alla competizione nazionale

Ultimo atto in regione. Chi vince, può festeggiare il Trionfo in Coppa e affronterà la Meta Catania. Giovedì 5 febbraio, grande sfida Under 19 al Palattinà. La Cadi Antincendi Futura, aspettando il ritorno in scena della A2 Elite, che avverrà, tra le mura amiche, venerdì, con il classico orario delle ore 19.30 contro Academy Pescara, pensa alla selezione Under guidata da Peppe Scopelliti.

In campionato, nel girone T, i giallo-blu sono avanti in classifica con 36 punti, 99 gol fatti e 14 subiti contro i 23 punti della Gallinese, avversario odierno che ne ha realizzati 69 subendone 42.

Si tratta dello spareggio dei sedicesimi di finale della competizione nazionale, a caccia di un posto agli spareggi tra regioni.