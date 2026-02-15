Futura U19 Campione con 5 giornate d’anticipo: battuta 8-5 Polistena

Partita bella e tosta. La Cadi Antincendi Futura può esultare al termine di una gara combattutissima. Onore al Polistena che è rimasta in gara fino in fondo subendo solo il rush finale giallo-blu firmato dall’ottimo Turiano. Tre a tre al termine del primo tempo con gli ospiti che hanno recuperato il 3-1 giallo-blu. Otto a cinque al termine di una gara vibrante giocata al Palattinà. Con questo successo e con larghissimo anticipo, ben cinque giornate, i ragazzi di Mister Peppe Scopelliti si laureano campioni del torneo.

Il cammino proseguirà ovviamente con il Playoff del campionato nazionale e con la già conquistata qualificazione all’ottavo di finale di Coppa Nazionale da giocarsi contro la Meta Catania.

Tripletta per Vitinho, reduce dalla gara vinta in Puglia, contro Itria,in prima squadra. A segno Melito,Torrini, Squillaci, anche lui reduce dalla gara con la A2 Elite, ed il determinante Turiano tenendo conto che la gara è stata in parità finirò a trenta secondi dal fischio finale.

Grande prova ed applausi per Polistena, davvero una grande avversaria.

Un traguardo importante per una società, campione da due anni del torneo, che ha voglia di fare bene e ripetersi formando i campioni di oggi e del domani in ottica A2 Elite.