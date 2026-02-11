Futura, Pizetta: “sotto 2-0 con Pescara non abbiamo mollato, punto meritato”

Dopo la sontuosa vittoria in trasferta a Taranto, la Cadi Antincendi Futura ha trovato un altro punto importante contro Pescara, rimontando uno svantaggio di due reti e agguantando un prezioso 2-2.

Una gara tiratissima, decisa dagli episodi, che conferma la crescita di un gruppo che ha ritrovato solidità e fiducia. A parlare, nelle parole del giocatore Eriel Pizetta, è la consapevolezza di una squadra maturata, che non molla mai.

Pizetta, una gara incredibile. Il dato positivo è che, nonostante foste sotto 2-0, il pubblico è rimasto incollato alle sedie. Nessuno è andato via. “Sì, esatto. La gente credeva in noi fino all’ultimo, e alla fine è andata bene. L’inerzia a fine partita girava a nostro favore perché non abbiamo mollato, neanche sotto il 2-0. Sapevamo di aver creato le occasioni, forse non abbiamo tirato in porta quanto avremmo potuto – magari quella è stata una pecca di questa partita – ma come in altre gare, ci proviamo fino al fischio finale. Credo che uscire con almeno un punto oggi sia meritato, ce lo siamo guadagnati sul campo“.

Venivate da una bellissima vittoria a Taranto.Vi aspettavate una partita così tattica? “Assolutamente sì. Pescara ha reso questa partita molto, molto tattica. Pochissimi tiri in porta, tanta gestione a centrocampo fondamentalmente. Poi sono stati gli episodi a decidere. Anche il primo tempo è stato equilibrato, occasioni non tantissime da entrambe le parti. È una squadra esperta, ci siamo studiati molto. Nessuna delle due voleva dare il filo da torcere all’altra, ma le partite a questi livelli sono così. Loro l’anno scorso hanno fatto la finale playoff, sono una buona squadra“.

Cosa è cambiato in questa Cadi Antincendi Futura rispetto al girone d’andata? Sembra un’altra squadra in trasferta. “Credo che ora siamo più consapevoli dei nostri mezzi. Prima forse c’erano alcuni squilibri difensivi, partite che dopo uno o due gol subiti lasciavamo andare. Ora no. Anche contro Taranto siamo stati sotto 1-0 e abbiamo ripreso la partita, oggi sotto 2-0. Siamo sempre sul pezzo, ed è fondamentale nel Calcio a 5. La vittoria con Taranto ci ha dato una fiducia enorme e abbiamo soprattutto ritrovato la nostra solidità difensiva, che in andata era un problema: subivamo molti gol. Ora l’abbiamo ridotta, e questo ci permette di restare in partita sempre“.

Con questo ritmo, si può pensare ai Playoff? “Ci proveremo con tutte le forze. È un obiettivo che ci siamo prefissati all’inizio della stagione. Il girone è equilibratissimo, ho visto che anche Italpol ha vinto col Benevento: non ci sono partite scontate. Noi cerchiamo di fare il massimo in ogni uscita, poi a fine stagione tireremo le somme“.

Oltre alla prima squadra, la società ha un progetto importante con i giovani. Tu, insieme a Cividini, Vitinho e Pedro Mendes, alleni i più piccoli. “Sì, assolutamente. La Cadi Antincendi Futura ha un progetto importante con la scuola calcio, con l’Under 17 e ora con l’Under 19, le ultime due allenate dal nostro compagno Peppe Scopelliti. Noi cerchiamo di coinvolgere il massimo possibile tutti i bambini della zona e di lavorare bene, perché stiamo crescendo. L’obiettivo è farli crescere senza guardare solo il risultato. Cerchiamo di mettere il calcio a 5 nelle loro menti: sappiamo che il nostro sport non è seguitissimo, spesso giochiamo all’aperto per la carenza di palazzetti. Quindi inseriamo i concetti del calcio a 5 vero, quello della Serie A e A2 che i ragazzi vedono in tv. Ci confrontiamo durante la settimana e cerchiamo di dare proseguimento a questo percorso, che è lungo, ma importante. Ed è bello iniziare come stiamo facendo noi“.