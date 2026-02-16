Futura, Parisi: “a Benevento per vendere cara a pelle, ci faremo valere contro corazzata”

Si respira aria di fiducia in casa Cadi Antincendi Futura. Reduce da un importante successo esterno contro l’Itria, la squadra giallo-blu si prepara ora all’impegno più prestigioso della stagione: martedì sera, alle ore 20, gli uomini di Tonino Martino ed Humberto Honorio saranno ospiti del Benevento, capolista del girone e autentica “corazzata” del campionato, in una sfida secca valida per la Coppa Italia. A fare il punto della situazione e a presentare la gara è stato il portiere, Paolo Parisi, che ha analizzato con entusiasmo e realismo il momento della squadra.

Il successo esterno in casa dell’Itria è solo l’ultimo tassello di un percorso di crescita costante. “Il buon momento è sicuramente frutto di tutto il lavoro che stiamo portando avanti“, ha esordito Parisi. “Sia a livello tattico, con i dettami dei mister, sia a livello fisico e atletico con l’innesto del preparatore Andrea Siclari. Stiamo lavorando sui dettagli per raggiungere la nostra fase migliore nel momento clou del campionato. Piano piano ci stiamo arrivando e stiamo raccogliendo i frutti. La vittoria di Itria? È una diretta conseguenza di tutto questo lavoro“.

Non si nasconde, il portiere giallo-blu, quando si parla degli obiettivi stagionali. La squadra vuole ripetersi e migliorarsi. “L’obiettivo playoff si può fare. È il traguardo raggiunto l’anno scorso e vogliamo continuare a perseguirlo per migliorare il risultato“, ha spiegato Parisi, con onestà. “Quest’anno è molto più difficile, perché si è alzata la quota di ingresso ai Playoff e anche il livello della competizione. Sarà più dura, ma noi ci vogliamo credere e ce la metteremo tutta“.

Archiviato il campionato, testa alla Coppa Italia. Martedì sera alle ore 20, sul campo della capolista, andrà in scena una gara secca dal fascino speciale. “In Coppa Italia troviamo la prima della classe, la più forte che ci sia in circolazione del nostro girone e dei due gironi d’élite“, ha commentato Parisi, consapevole della difficoltà. “Stiamo lavorando in questi giorni per preparare al meglio la partita. È un onore per noi poterci battere con una corazzata del genere“.

Tuttavia, i giallo-blu non partono con l’idea di fare da vittime sacrificali. All’andata, in campionato, la Futura riuscì a battere proprio i sanniti, e quel precedente alimenta le speranze. “Ci faremo valere come all’andata. Siamo riusciti a strappare una bella vittoria anche in questo primo turno dei playoff d’accesso alla Coppa Italia. Sapremo dire la nostra e ci sapremo battere al meglio“. Che gara ti aspetti?

L’approccio dovrà essere quello delle grandi occasioni. “Mi aspetto una gara molto difficile sotto ogni punto di vista. Sarà una battaglia di dettagli“, ha concluso Parisi. “Essendo una gara secca, ognuno si giocherà le proprie carte al meglio. La concentrazione dovrà essere massima. Venderemo cara la pelle affinché la Futura possa arrivare alle Finals”.