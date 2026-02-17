Futura eroica e sfortunata: il ko contro Benevento arriva dopo 2 supplementari

Il momento magico della Cadi Antincendi Futura è tangibile. Giocare ad armi pari contro la capolista Benevento, in Campania, contro la capolista, nell’ottavo di Coppa è stato realmente cosa pregevole per i giallo-blu. Tante sfortune, fischi da rivedere, due espulsioni, ma grande voglia ed una gara fatta di grinta, voglia e coraggio. Tre reti, resistenza, cuore e tanto ottimo Futsal.

I quintetti: Montefalcone, Caruso, Renoldi, Rafinha, Abdala per la capolista; risponde la Cadi Antincendi Futura con Parisi, Falcone, Pizetta, Honorio e Pedro Mendes.

La sblocca immediatamente Rafinha. Renoldi è pericoloso successivamente. Ci prova dalla distanza Pizetta. Rafinha è ancora pericoloso su punizione, idem Abdala di tacco sotto porta con una grande risposta di Parisi. A viso aperto, Pedro Mendes sfiora il pari dopo un’ottima triangolazione. Pizetta ci prova ancora dalla distanza. Il gol è nell’aria: scivolata di Mendes la passa ad Honorio fa tutta la banda, la mette in mezzo, Scopelliti serve Simone Minnella che insacca il gol del pari. Classico movimento da pivot e Cividini, capitano della Cadi Antincendi Futura, a. 2.13 dal termine del primo tempo non perdona. Parisi è attento su Abdala e poi su Luquinhas.

Il secondo tempo inizia con una doppia parata di Parisi. Il pari sannita arriva da una buona trama e la conclusione di Abdala su assist di Caruso. Umberto Caruso con forza colpisce la traversa. Parisi si supera su Volonnino. Una punizione indiretta per la Cadi diventa pericolosissima grazie all’esecuzione di Pizetta ma Montefalcone è pronto. Palo pieno per Peppe Scopelliti che alla prima vera discesa giallo-blu nel secondo tempo colpisce fortissimo.

Su calcio d’angolo, Abdala, non perdona. E’ 3-2. Montefiascone al quindicesimo blocca Cividini in chiara e ghiotta azione di contropiede. Il gol è nell’aria: botta di Pizetta da fuori, il rimpallo premia Kadu che pareggia. Si volge ai tempi supplementari.

Bella possibilità non concretizzata da Abdala al supplementare. Espulso Kadu per doppio giallo. Con l’uomo in meno la Cadi prova a resistere. Zonta ci prova ma Parisi è tonico in tuffo. Miracoloso anche su Abdala. Una resistenza galattica che dura fino al secondo tempo supplementare. Parisi è miracoloso su Renoldi. Montefalcone fa lo stesso su Scopelliti. La Cadi Antincendi è costretta a vincere se vuole passare il turno e Mister Martino si gioca il powerplay con Falcone aggiunto. Pizetta ci prova ma Montefalcone è preparatissimo, ricevendo anche i complimenti di Humberto Honorio.

La Cadi lotta fino in fondo: rosso anche per Honorio. Sul piazzato Parisi è super contro Rafinha. Grida vendetta un fallo di mani di Abdala in area, divenuto solo punizione per gli ospiti. Lo stesso Rafinha, praticamente sulla sirena, dopo un contatto non rilevato su Cividini, insacca da campo a campo a nove secondi. Allo scadere, la insacca ancora Caruso.