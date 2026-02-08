Futsal, Under 15: Futura implacabile anche in trasferta, vittoria a Soverato

La Cadi Antincendi Futura è ad un passo dalla matematica dal trionfo in stagione regolare nel campionato Nazionale Under 15. Vittoria sontuosa anche sul campo del Soverato Futsal. Bello lo scenario, la nuova “Perla”, struttura della città ionica. Dirompente domenica mattina per i ragazzi di Peppe Scopelliti, padrona indiscussa del girone e campionessa del raggruppamento regionale di Coppa aspettando le date dello spareggio tra regioni da giocarsi contro la Meta Catania, nell’ottavo di finale nazionale. 7-2 al termine del primo tempo per i giallo-blu. 2 a 13 scrive il tabellone finale, con gol in chiusura del giovane Aiello.

Soverato ha rischiato anche il powerplay subendo gol dal portiere Andrea Ramondino. In gol Turiano e Melito con una tripletta, Torrini ed Alessandro Squillaci con una doppietta e Pavone. Nel prossimo turno, domenica 15 febbraio, la Cadi Antincendi Futura ritornerà in casa per affrontare Polistena al Palattinà.